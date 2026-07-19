Evenimentul continuă astfel o tradiție a liderilor de stat puternici care confiscă simbolic finalul competiției, așa cum s-a întâmplat în 2018 cu Vladimir Putin, în Rusia sau în 2022 cu emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad al-Thani.

Relația strânsă dintre Trump și FIFA, marcată de controverse

Prezența lui Donald Trump la evenimentele sportive majore a devenit o obișnuință de la realegerea sa la Casa Albă, fiind văzut recent la Super Bowl, US Open, Daytona 500 sau la finalele NBA.

Totuși, aparițiile sale pe stadioane nu au fost lipsite de incidente, fiind adesea întâmpinat cu un mix de aplauze și huiduieli puternice, așa cum s-a întâmplat vara trecută la finala Cupei Mondiale a Cluburilor desfășurată pe aceeași arenă din New Jersey.

Deși nu a asistat fizic la meciurile din grupe ale acestui turneu, influența politică a lui Trump s-a făcut simțită în culisele FIFA.

Liderul american a intervenit personal, printr-un apel telefonic către prietenul său Gianni Infantino, pentru a cere anularea suspendării controversate a atacantului naționalei SUA, Folarin Balogun.

Deși FIFA a cedat presiunilor și a ridicat sancțiunea, echipa Statelor Unite a părăsit ulterior competiția în optimi, fiind eliminată categoric de Belgia.

Javier Milei refuză invitația din motive de superstiție

În mod surprinzător, în tribunele din New Jersey nu se va afla unul dintre cei mai importanți aliați ideologici ai lui Donald Trump din America Latină: președintele Argentinei, Javier Milei.

Deși prezența sa alături de Trump era considerată sigură, Milei a refuzat categoric să călătorească în Statele Unite dintr-un motiv de neclintit pentru poporul argentinian: superstiția extremă sau celebrele „cábalas”.

Liderul de la Buenos Aires a explicat că va urmări finala din reședința oficială de la Olivos, exact din același loc din care a vizionat și cele șapte meciuri anterioare ale naționalei conduse de Lionel Messi, toate încheiate cu victorii.

„Nici vorbă să merg. Voi continua să urmăresc meciul de la Olivos. Deoarece e frig și nu pornesc încălzirea, port o jachetă cu sigla unei companii petroliere. În ziua meciului cu Elveția, mi-a fost foarte cald. Am dat-o jos, iar ei au marcat un gol împotriva noastră. Am pus-o la loc și nu am mai dat-o jos niciodată”, a mărturisit Javier Milei pentru postul de radio El Observador.

Acest tip de ritual reflectă intensitatea culturii fotbalistice din Argentina, unde fanii respectă cu sfințenie aceleași tabieturi în timpul turneelor finale, mulți refuzând chiar să își spele tricourile de suporter pe parcursul întregii Cupe Mondiale.

Pedro Sánchez și Donald Trump, față în față în loja oficială

Dacă președintele Argentinei absentează, delegația Spaniei va fi una de cel mai înalt rang. Familia regală spaniolă, în frunte cu Regele Felipe al VI-lea, Regina Letizia, Prințesa Leonor și Infanta Sofia, va fi prezentă duminică pe MetLife Stadium.

Alături de ei se va afla și premierul spaniol Pedro Sánchez, o prezență care aduce cu sine un potențial uriaș de tensiune diplomatică.

Relațiile dintre Pedro Sánchez și Donald Trump s-au deteriorat grav la începutul acestui an, după ce șeful executivului de la Madrid s-a opus ferm strategiei militare a SUA și Israelului împotriva Iranului, devenind una dintre cele mai critice voci occidentale la adresa ostilităților din Orientul Mijlociu.

Ruptura s-a adâncit în urmă cu doar o săptămână, la summitul NATO din Turcia, unde Trump a criticat dur guvernul socialist din Spania pentru contribuția financiară redusă la bugetul Alianței și pentru decizia de a bloca utilizarea bazelor militare din Andaluzia de către aviația americană.

Trump a amenințat chiar cu „încetarea oricărui schimb comercial” cu Spania, numind țara iberică o „cauză pierdută”. În încercarea de a aplana conflictul înainte de marea finală, Pedro Sánchez a încercat să minimalizeze disputele, declarând public că a avut un schimb informal „politicos” cu liderul de la Casa Albă la Ankara, în care au discutat relaxat despre fotbal și golf.

În timp ce liderii Spaniei și ai Statelor Unite își vor măsura forțele diplomatice în lojele stadionului din New York, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a decis să refuze invitația oficială de a asista la meci, invocând probleme stringente de agendă.

Meciul de duminică seară reprezintă o miză uriașă și pentru orgoliul fotbalistic european, în condițiile în care națiunile din UE au câștigat patru titluri mondiale consecutive înainte ca Argentina să spargă această hegemonie în 2022.

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