Un total de 80 de concurenți din șase țări au luat startul în competiția desfășurată pe circuitul Transilvania Motor Ring din județul Mureș. Mii de spectatori au urmărit, sâmbătă seara, duelurile pentru victorie.

După ce a obținut cel mai bun punctaj în calificări, Jankovic, la volanul unui BMW E36 de 550 de cai putere, i-a învins în drumul său spre finală pe Ștefan Tudor, Claudiu Adam și Cristian Tauru. Celălalt finalist, Cătălin Trifan, aflat la volanul unui BMW E46 de 1.200 de cai putere, a trecut de Miklos Laszlo, Iskren Iliev și Natalia Iocsak.

Finala nu s-a mai disputat, după apariția unei situații medicale neprevăzute în zona de paddock, în timpul finalei mici dintre Cristian Tauru și Natalia Iocsak. Tatăl Nataliei, care face parte și din echipa sa tehnică, a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar organizatorii au decis să încheie competiția înaintea ultimului duel. Acesta este în afara oricărui pericol și deja și-a anunțat dorința de a fi la următoarea etapă alături de Natalia.

„Siguranța participanților, a membrilor echipelor și a spectatorilor reprezintă prioritatea noastră. În contextul situației medicale apărute, am considerat că încheierea competiției a fost cea mai potrivită decizie. Mulțumim echipelor și publicului pentru înțelegere”, a declarat Denis Manea, președintele RoDrift.

În aceste condiții, clasamentul final al Diviziei Pro a fost stabilit pe baza punctajelor obținute în calificări. Victoria i-a revenit lui Erik Jankovic, urmat de Cătălin Trifan, Cristian Tauru și Natalia Iocsak.

La Divizia Semi Pro, Alexandru Teleguță a obținut prima sa victorie, după ce l-a învins în finală pe campionul en-titre Efim Mazur. În finala mică, David Laczko s-a impus în fața lui Cătălin Stănciulescu.

După primele trei etape, noul lider al clasamentului este Cristian Tauru, cu 276 de puncte, urmat de bulgarul Iskren Iliev, cu 248 de puncte, și de Andrei Cristea, cu 232 de puncte.

A patra etapă a Campionatului Național de Drift este programată în perioada 29–30 august, tot pe circuitul Transilvania Motor Ring, de această dată pe timp de zi.

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