”Florin Andone se operează la ochi, pe 25 mai. Are o miopie și voia să se opereze de mai mult timp. După intervenție are nevoie de trei săptămâni de repaus, a precizat Cosmin Contra, la FRF TV.



Selecționerul a explicat și absențele altor tricolori cu ștate vechi de la următoarele două teste: Claudiu Keșeru, Cosmin Moți sau Dragoș Grigore.

”Claudiu Keșeru și Cosmin Moți încep pregătirea pe 4 iunie, înainte de disputarea celui de-al doilea meci al nostru, cel cu Finlanda. Am fost rugați de cei de la Ludogoreț să-i lăsăm în vacanță, deoarece ei au terminat sezonul pe 20 mai și au nevoie de cele 14 zile de vacanță. Am înțeles acest lucru. Au avut un sezon foarte încărcat. Dragoș Grigore are o tendită cu bursită extrem de gravă, iar dacă îl convocam exista riscul să i se rupă tendonul lui Ahile. Se recuperează la Roma”, a precizat Cosmin Contra, la FRF TV.

Din lot mai lipsesc, accidentați, Răzvan Marin, Vlad Chiricheș și Mihai Pintilii.



Contra: ”Ianis nu e pregătit pentru națională”

Cosmin Contra a vorbit și despre mediatizatul caz Ianis Hagi. ”Vreau să lămuresc acest scandal artificial care s-a creat. Din punctul meu de vedere, nu era momemntul ca Gică Hagi să aibă o asemenea ieșire. Noi analizăm foarte serios și foarte corect ceea ce se întâmplă la echipa națională. În momentul de față, eu sunt antrenorul echipei naționale, am o filozofie, am o gândire a fotbalului. În momentul de față, Budescu și Nicolae Stanciu îmi dau mult mai multe lucruri în filozofia mea decât mi-ar putea da Ianis Hagi. El este în lotul lărgit, îl urmărim foarte atent, dar în momentul de față Ianis Hagi nu este pregătit să vină la echipa națională”, a declarat selecționerul.

Nucleu de 17 jucători

Cosmin Contra a cerut fanilor să-i fie analizată obiectiv activitatea desfășurată până acum la echipa națională: ”Nu se analizează corect ceea ce s-a întâmplat de când am ajuns la echipa națională. Am debutat nouă jucători. La ultima acțiune am avut opt sau nouă fotbaliști sub 21 de ani. Cred că și acum avem în lot opt-nouă sub 23 de ani. Asta înseamnă că promovez jucători tineri, pentru au făcut treabă bună la naționala de tineret. Mi-au dat satisfacție la dubla cu Israel și Suedia. Aceștia continuă la echipa mare, dar să nu uităm că ei au un obiectiv foarte important, calificarea la campionatul European de tineret. Merită tot efortul, mai ales că de 20 de ani nu am mai reușit acest lucru. Am deja în cap 16-17 jucători, care aș vrea să ducă greul campaniei de calificare, printre care se află și destui tineri”.

Obiectiv: calificarea la Euro 2020, prin Liga Națiunilor

Selecționerul este optimist în privința calificării la Euro 2020, prin Liga Națiunilor: ”Obiectivul meu să câștigăm câștigăm grupa. Nu va fi ușor. Este o grupă elchilibrată, puternică. Serbia, calificată la Cupa Mondială, o echipă puternică, dar nu care nu poate fi învinsă. Muntenegru ne-a luat patru puncte din șase campania trecută, dar putem să o învingem. Lituania poate pune în dificultate orice echipă din grupă. Dacă vrem să ne calificăm la Europene trebuie să depășim orice dificultate”.

Sfaturi pentru Alibec

Cosmin Contra i-a transmis un sfat lui Denis Alibec: ”Eu cred că Denis ar trebui să schimbe peisajul, să-și găsească o echipă unde să redevină jucătorul pe care îl știm de la Astra Giurgiu, unde a câștigat campionatul fără probleme. E un jucătoar talentat, care poate să revină, dar depinde foarte mult de el. Am discutat mult cu el, mi s-a părut un băiat cu capul pe umeri, care își dorește să facă performanță. Pentru a ieși din pasa proastă trebuie să facă anumite sacrificii”.

Polivalentul Stoian

Selecționerul a explicat convocarea lui Adrian Stoian, retrogradat cu Crotone în Serie B: ”El poate să joace trei posturi. Mijlocaș în ambele benzi, plus mijlocaș central mai ofensiv, în 4-3-3. E un jucător polivalent pe care am vrut să-l văd”.

”CFR Cluj este o campioană meritată. Steaua a avut titlul în mână, dar l-a pierdut la Iași”, a declarat Cosmin Contra.