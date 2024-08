„Suntem zeii apelor la dublu masculin, sunt foarte bucuros că am reușit să scriem istorie. Prima medalie de aur pentru România în această probă. Știam că putem câștiga concurând pe acest culoar. Este ziua mea peste patru zile și e cel mai frumos cadou. I-am zis lui Andrei ca toată România se uită la noi, că trebuie să fie cea mai mare bucurie din viața mea”, a spus Florin Enache, pentru TVR.

La rândul său, Andrei Cornea a spus: „Nu am cuvinte. Am scris isorie alături de Florin. De pe culoarul I am câștigat și la europene”.

Este a doua medalie de aur pentru România la Paris, după cea a lui David Popovici la 200 metri liber.

Astfel, Team Romania numără în acest moment 4 medalii la Jocurile Olimpice Paris 2024: două de aur – una câştigată de David Popovici la 200 metri liber, una obţinută de Andrei Cornea şi Florin Enache la dublu vâsle masculin, una de argint, cucerită de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, şi una de bronz, obţinută de David Popovici la 100 metri liber.

