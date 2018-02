Florin Niță, oficial la Sparta Praga. Primele declarații. La FCSB revine Toma Niga | FOTO

Florin Niță, oficial la Sparta Praga. Oficialii clubului ceh au anunţat pe site-ul oficial că au ajuns la un acord cu FCSB pentru transferul portarului român.



ACTUALIZARE 1 februarie. Florin Niță a oferit primele declarații pentru site-ul oficial al clubului Sparta Praga. „Sunt fericit că totul s-a rezolvat atât de repede și că am devenit jucătorul Spartei. Îmi amintesc foarte bine de momentul în care am jucat împotriva Spartei acum un an și jumătate. Știu stadionul, am intrat pe partea cealaltă a scărilor”, a declarat portarul venit de la FCSB.

„Conducerea clubului a finalizat cu succes, în noaptea de miercuri spre joi, discuţiile privind soisrea lui Florin Niţă”, se arartă pe site-ul Spartei Praga.

În vârstă de 30 de ani, Niţă a evoluat la Concordia Chiajna, înainte de a se transfera la FCSB, la începutul anului 2013. Sparta Praga va achita pentru Niţă două milioane de euro şi un bonus de 500.000 de euro dacă se va califica în Liga Campionilor.

În plus, salariul lui Niţă va fi de 500.000 de euro în primul sezon şi va creşte cu câte 100.000 de euro în fiecare an. Portarul a semnat pe trei sezoane şi jumătate cu Sparta Praga.





Gigi Becali a spus că la echipă a revenit Toma Niga, cel care în prima parte a campionatului a fost împrumutat la Clinceni. În aceste condiții, Becali spune că puștiul în vârstă de 18 ani, Andrei Vlad, va fi titular în meciurile următoare.

”Îi avem pe Vlad, Stăncioiu și pe Niga. Pe Niță am luat bani buni, două milioane de euro sunt ceva. Nu m-a furat mirajul banilor, eu știu valoarea lor. Două milioane sunt două milioane”, a spus Becali, potrivit Sport.ro. Toma Niga, în vârstă de 20 de ani, a fost adus la FCSB în vară pentru 30.000 de euro de la Foresta Suceava.

„Îi avem pe Vlad şi pe Stăncioiu. Sunt doi portari care ştiu ce înseamnă Steaua şi ne vom baza pe ei în continuare. Vom vedea în timp dacă am făcut bine sau rău când am decis să ne despărţim de Niţă. Mai vrem un portar, da, însă să vedem dacă vom putea aduce ceva de valoare. Dacă nu vom putea, îl avem pe Niga, un jucător în care avem încredere. Facem echipa acum?! Veţi vedea sâmbătă cine va fi titular (n.r. întrebat cine va juca în locul lui Niţă). Vlad este un portar de viitor, dar treubie să aibă evoluţii bune şi să muncească mult înainte de a fi vândut pe o sumă importantă”, a declarat și Nicolae Dică, într-o conferinţă de presă.

