Florin Niță pleacă la Praga ca să semneze cu Sparta! FCSB va lua 2 milioane de euro. Portarul în vârstă de 30 de ani a părăsit Steaua/FCSB după 5 ani, cu destinația Sparta Praga, unde va fi coleg cu Nicolae Stanciu, dar și cu cu ex-craioveanul Bogdan Vătăjelu.

ACTUALIZARE. ”Patronul de la Sparta Praga a trimis un avion particular, la Malaga, pentru Florin Niţă. Când eşti rege în ţara ta, la fel de primesc şi ei. Oferta de la Sparta era de trei săptămâni, el a zis că nu pleacă, că are casa de terminat și că vrea să rămână în România. Nu este sclavul banilor! Până la urmă, am vorbit cu soţia lui, s-a rezolvat şi transferul portarului de la Sparta Praga la Newcastle, iar în acel moment i-am spus că nimeni nu mai stă după el, că are 31 de ani şi că este ultimul tren pentru el. A vorbit şi cu Stanciu, cu Vătăjelu, vor fi trei români acolo, ei sunt foarte apreciaţi şi foarte iubiţi în Cehia” , a declarat impresarul lui Florin Niţă, Anamaria Prodan, la Telekomsport.



ACTUALIZARE. Nicolae Stanciu a făcut iar un meci excelent și a avut o contribuție importantă la succesul obținut de echipa sa în amicalul cu Aalborg, scor 2-1. În minutul 88, Stanciu, titular în echipa celor de la Sparta, a trimis o pasă superbă, de 50 de metri, iar Zahustel a fost pe fază și a adus victoria cehilor printr-o lovitură de cap. Rezervă, celălalt român de la Sparta Praga, Bogdan Vătăjelu, a intrat pe teren în minutul 67.

ACTUALIZARE. Cele mai scumpe transferuri ale portarilor români:

1. Costel Pantilimon – 3,8 milioane de euro (anul 2012, de la Politehnica Timișoara la Manchester City: 500.000 de euro pentru împrumutul pe o jumătate de sezon, plus 3,3 milioane de euro pentru tranferul definitiv);

2. Bogdan Lobonț – 3 milioane de euro (anul 2000, de la Rapid la Ajax Amsterdam);

3. Ciprian Tătărușanu – 2,5 milioane de euro (anul 2017, de la Fiorentina la Nantes);

4. Florin Niță – Două milioane de euro (anul 2018, de la FCSB la Sparta Praga);

5. Ciprian Tătărușanu – 1,5 milioane de euro (anul 2009, de la Bistrița la Steaua);

Bogdan Lobonț – 1,5 milioane de euro (anul 2006, de la Ajax la Fiorentina)

6. Bogdan Lobonț – 1,1 milioane de euro (anul 2007, de la Fiorentina la Dinamo)

500.000 de euro pe an este salariul lui Florin Niță la Sparta Praga, fără prime incluse. Venitul său din contract va creşte la 600.000 de euro pe sezon în al doilea an de contract şi la 700.000 de euro pe sezon în cel de-al treilea.

Cel mai scump portar plecat de la FCSB a fost Bogdan Stelea, acum 20 de ani, la Salamanca, în Spania, pe 900.000 $.

ACTUALIZARE: Portarul s-a despărțit de colegi cu lacrimi în ochi.

Impresarul Anamaria Prodan va pleaca astăzi din București spre Praga pentru a pune la punct ultimele amănunte ale contractului pe care Niță îl va semna, a anunțat gsp.ro.

Cele două cluburi au bătut palma pentru un transfer de 2 milioane de euro, singura discuție mai rămâne un bonus de performanță pentru calificarea cehilor în grupele Champions League, atunci când FCSB ar urma să mai primească 500.000 de euro. Imediat după ce impresarul va ajunge în Cehia și își va da OK-ul pe contract, Florin va ajunge și el la Praga.

Florin Niță pleacă la Praga ca să semneze cu Sparta: „Nu mai e niciun fel de problemă!”

„Steaua pleacă din Spania direct la Mediaș pentru meciul din acest weekend. Sunt șanse foarte mari ca Florin să plece în cursul zilei de astăzi sau cel târziu mâine spre Cehia pentru a semna contractul.

Pe salariul jucătorului și pe suma de transfer nu mai există niciun fel de problemă în acest moment. Toată lumea e de acord cu tot ce s-a negociat. Ne-am înțeles!”, au dezvăluit surse din cadrul „roș-albaștrilor”.

Iliev e un pariu pierdut deja? „Nu e portar de Steaua!”

FCSB s-a reorientat spre alt portar, iar prima opțiune pare a fi Plamen Iliev, bulgarul de la Astra Giurgiu.

„Eu îl ştiu pe Gigi Becali ca un patron care se pricepe foarte bine la fotbal, dar cine oare i-a băgat în cap să îl aducă pe Iliev la Steaua? Cine are chef să facă tot felul de combinaţii? Păi Iliev e portar de Steaua? Niciodată! Mi-a mâncat zilele la Botoşani.

Eu cred că Gigi a uitat cine este acest Iliev. Dacă nu îşi mai aduce aminte de el, atunci vă spun eu că Iliev ăsta este portarul care prin 2015, în meciul cu Steaua jucat de noi la Cluj, a încasat 5 goluri de la jucătorii lui Gigi Becali. E un portar tare inconstant. Prinde un meci bun, iar alte cinci este praf”, a spus Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani.