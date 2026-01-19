A fost cel mai bine plătit sportiv din lume

Potrivit Forbes, Mayweather a fost timp de mai mulți ani cel mai bine plătit sportiv din lume, depășindu-l inclusiv pe Tiger Woods, cu venituri anuale ce ajungeau până la 105 milioane de dolari.

La rândul său, Sportico estimează câștigurile totale ale carierei sale la aproximativ 1,48 miliarde de dolari.

Campionul mondial neînvins a fost mult timp perceput drept un simbol al succesului financiar, însă această imagine pare să fie înșelătoare.

O amplă investigație realizată de Business Insider scoate la iveală problemele reale legate de averea boxerului.

Restanțe la plata ratelor și a serviciilor de salubritate

Deși pe rețelele de socializare Mayweather afișează un stil de viață extravagant, cu avioane private, iahturi și vacanțe luxoase, raportul arată că acesta are restanțe la plata combustibilului, a ratelor pentru mașini și chiar a serviciilor de salubritate.

Potrivit aceleiași surse, boxerul ar fi oferit informații false despre investițiile sale imobiliare.

Anul trecut, el a apelat la credite ipotecare de ordinul milioanelor de dolari, iar deși s-a lăudat public cu achiziționarea unor clădiri din Manhattan evaluate la peste 500 de milioane de dolari, nu există documente oficiale care să confirme aceste tranzacții.

În schimb, sunt dovezi că două proprietăți i-au fost executate de firme de recuperare a creanțelor.

A participat la numeroase meciuri demonstrative

Dificultățile financiare ar putea explica revenirea în ring a sportivului, în vârstă de 48 de ani.

În ultimii ani, Mayweather a participat la meciuri demonstrative împotriva unor boxeri japonezi, a influencerului Logan Paul și a lui John Gotti III, nepotul cunoscutului lider mafiot.

De asemenea, o confruntare cu Mike Tyson este programată pentru anul viitor.

Nu s-a uitat la bani în perioada de vârf a carierei

Surse citate de Business Insider susțin că, în perioada de vârf a carierei sale, Mayweather a cheltuit atât de mult, încât nu i-au mai rămas fonduri suficiente pentru plata impozitelor.

Ulterior, autoritățile judiciare l-au tras la răspundere, iar din 2017, acesta ar fi achitat restanțe fiscale de cel puțin 28 de milioane de dolari. În plus, boxerul ar fi făcut alegeri neinspirate și în domeniul criptomonedelor și al investițiilor imobiliare.

Sportivul respinge acuzațiile

Avocatul lui Floyd Mayweather, Bobby Samini, respinge acuzațiile și afirmă că sportivul a pornit din condiții dificile și a devenit unul dintre cei mai mari campioni din istoria boxului, construindu-și o carieră remarcabilă și un imperiu de afaceri.

Potrivit acestuia, prezentarea unor informații nefondate distorsionează realitatea și diminuează realizările unui om care a depășit adversitatea.

În acest context, Mayweather a intentat un proces de defăimare împotriva publicației Business Insider.

