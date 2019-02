A fost găsită epava avionului în care se afla fotbalistul Emiliano Sala

Informația privind descoperirea epavei a fost făcută publică de familia fotbalistului.

Aeronava Piper Malibu, care se îndrepta de la Nantes, Franța, spre Cardiff în Țara Galilor, a dispărut de pe radarele în apropiate de Insulele Canalului pe 21 ianuarie.

Atât pilotul David Ibbotson, în vârstă de 59 de ani, cât și fotbalistul argentinian de 28 de ani, sunt dați dispăruți și presupuși decedați.

Fotbalistul argentinean Emiliano Sala a fost dat dispărut, în urmă cu două săptămâni, după ce avionul în care se afla a pierdut contact cu turnurile de control. Sala, care tocmai a semnat cu Cardiff City, se îndrepta spre noua sa echipă.

Sala se afla într-un avion ușor care a decolat de la Nantes, din Franța, și se îndrepta spre Țara Galilor. Atacantul argentinian era unul dintre cei doi pasageri aflați la bordul avionului Piper Malibu.

După dispariție, în presă a apărut o înregistrare audio cu Emiliano Sala, care i-a transmis unui prieten un mesaj prin WhatsApp.

„Ce faceți prietenilor, nebunilor? Frate, sunt mort! Am fost la Nantes să fac niște lucruri care nu se mai terminau. Acum sunt într-un avion care pare că se destramă. Mă duc la Cardiff. Mâine încep treaba acolo. Mâine după amiază am primul antrenament cu noua mea echipă. Să vădem ce se întâmplă… Ce faceți voi, frații mei? Sunteți bine, totul e ok? Dacă într-o oră și jumătate nu auziți vești de la mine… Nu știu dacă or să trimită pe cineva după mine, nu știu unde să mă găsească. Mi-e tare frică”, poate fi auzit Sala, conform ole.com.ar.

Citește și: Gestul cutremurător pe care a vrut să-l facă Prințul Harry după ce a aflat că mama lui a murit. Prințul Charles s-a opus imediat