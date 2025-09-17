Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv

Accidentul s-a produs duminică, 14 septembrie, în apropiere de bulevardul Primăverii din Capitală. Conform anchetatorilor, tenismena e cea care ar fi trebuit să acorde prioritate. Cu toate acestea, Toto Dumitrescu a fugit de la locul accidentului. A fost prins de polițiști abia după 48 de ore, fiind depistat pozitiv la cocaină.

Toto Dumitrescu, în vârstă de 27 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile miercuri seară, 17 septembrie, prin decizia Judecătoriei Sector 1 București. Fiul lui Ilie Dumitrescu a părăsit locul accidentului și, în plus, a ieșit pozitiv la cocaină la INML.

Acesta a fost găsit de anchetatori într-un apartament din Ilfov, fiind depistat pozitiv la cocaină, detaliu negat inițial de actor: „Nu consumasem nimic”.

Toto Dumitrescu și-a motivat fuga pe fondul faptului că „a fost speriat”, adăugând, cu trimitere la persoana cu care a intrat în coliziune, că „a fost greșeala ei”.

Cine este tenismena implicată în accidentul provocat de Toto Dumitrescu

Potrivit GSP.ro, în accidentul de duminică a fost rănită Ilinca Dalina Amariei, o cunoscută jucătoare de tenis de câmp, fostă campioană națională la tenis de câmp. Ea se afla la volanul autovehiculul Audi de culoare neagră care a fost acroșat de actorul Toto Dumitrescu.

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

În urma accidentului, tânăra a suferit răni minore la picioare, fiind transporată la spital pentru îngrijiri medicale. Pe imagini se observă cum Toto Dumitrescu dialoghează cu aceasta, cu câteva minute înainte ca el să părăsească locul accidentului.

O jucătoare de tenis a fost rănită în accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Foto: Instagram

Numele Ilincăi Amariei e unul cunoscut în peisajul tenisului românesc. Jucătoarea născută la Iași a fost campioană națională și a intrat pentru prima oară în 2024 între primele 400 de jucătoare ale lumii.

Ea a fost antrenată de Adrian Marcu, cel care a colaborat, printre alții, și cu Simona Halep, iar în prezent îl are ca antrenor pe Adrian Gavrilă.

Ilinca Dalina Amariei ocupă în prezent locul 384 în ierarhia WTA.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE