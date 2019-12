De Daria Maria Diaconu,

Oana Manea a spus că dacă în repriza a doua tricolorele ar fi jucat la fel ca în prima jumătate, naționala ar fi putut învinge.

”Am avut două reprize total diferite şi totuşi am sperat după prima repriză, cu toate că am făcut multe greşeli. În cea de-a doua repriză am făcut foarte multe greşeli. Am luat goluri uşoare şi golurile uşoare normal că te duc în jos. Probabil dacă făceam aceleaşi lucruri ca în prima repriză, să fi jucat la fel de bine, să fi mers apărarea la fel de bine. Nu te poţi compara cu echipa Rusiei. Este o echipă omogenă, bine pusă la punct”, a declarat Oana Manea la Telekom Sport.

Oana Manea a menționat că selecția nu a fost cea care trebuia să fie.

”Am avut mari emoţii pentru fete. Mă gândesc la ele. Selecţia nu a fost cea care trebuia să fie. Au avut momente mai puţin bune şi au fost criticate. Am trăit şi eu asta. Am vorbit cu unele dintre ele. Mi-au scris şi ele, dar cel mai mult le-am scris eu. Le-am şi sunat. Aveau nevoie de susţinere”, a mai spus fosta jucătoare de handbal.

România a pierdut clar în fața Rusiei în meciul care a deschis grupa principală la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Scorul partidei a fost 18-27.

Citeşte şi:

Cum arată acum celebrii hoți din filmul „Singur acasă”. Transformarea e radicală!

7 motive să alegi Thailanda. E țara cea mai potrivită pentru cei care decid să meargă în premieră într-o vacanță exotică în Asia

Cel mai mare strat de zăpadă din țară, 35 de centimetri la Bâlea Lac. Risc de avalanșe

GSP.RO Benny scos din sărite: „M-am uitat pe Instagramul Cristinei Neagu și mi-era rușine, frate!”