Mai exact, compania va scumpi abonamentul Disney+ Standard, al cărui preț va ajunge la 34,99 lei pe lună, se arată într-un mail trimis clienților.

Modificarea are rolul de a sprijini investițiile în producții de calitate, inclusiv filme și seriale originale, precum și titluri îndrăgite de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars sau National Geographic.

„Ne angajăm să îți oferim producții noi de cea mai înaltă calitate, pe lângă preferatele fanilor (…). În vederea susținerii investițiilor noastre permanente în divertisment de talie mondială, prețul abonamentului Disney+ Standard va crește la 34,99 lei per lună din 16 iunie 2026”, au transmis reprezentanții Disney.

Abonamentul se va reînnoi automat la noul tarif, anunță compania, dacă românii nu fac modificări în setările contului înainte de această dată.

În prezent, în România, abonamentul standard de la Disney+ România costă 29,99 lei/lună pentru planul Standard.

Pentru românii care optează pentru acest abonament, prețul final pe an va fi ceva mai mic, astfel că el va fi calculat pentru 12 luni la prețul de 10 luni. Așadar, abonații vor plăti 349,90 lei/an, se arată pe site-ul companiei.

