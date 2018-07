O campanie umanitară cu un uriaș impact emoțional a fost declanșată pe 12 iulie, pe contul său de Facebook, de către "Big Ghiță".

Singurul român care a evoluat în NBA scrie că Palii are urgent nevoie de bani, ca să-și poată îndeplini ultima dorință: să-și vadă părinții, pentru ultima oară, înainte de a muri! Cutremurător!

În 14 ore, au donat 19 persoane. Suma strânsă, 2.010 dolari (AICI, situația actualizată).

Iată ce scrie Mureșan, pe contul de Facebook:

"Ajutati un fost jucator de basket, diagnosticat cu cancer terminal, sa-si vada parintii pentru ultima data

Cu durere in suflet fac apel la dumneavoastra sa-l ajutam pe fostul meu coleg din echipa nationala de basket a Romaniei, Constantin Palii, care sufera de cancer terminal. Constantin se afla in Florida, a cheltuit ultimii bani pe doctori si medicamente si mai are o singura dorinta: sa revina in Romania, sa-si revada parintii pentru ultima data si sa moara acasa. Constantin are nevoie de bani pentru a calatori, impreuna cu sotia care ii administreaza perfuziile.