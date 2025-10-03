Fost fundaș central, Daniel Dunăreanu a debutat la Steaua condusă de Emeric Ienei când avea 16 ani, într-un meci în deplasare, la Gloria Bistrița (2-1). Stoperul a mai jucat Steaua Mizil, Astra, CSM Reșița, Foresta Suceava și Universitatea Craiova.

Tribunalul București i-a aprobat două deplasări în octombrie, deși procurorii DNA s-au opus, invocând riscul încălcării obligațiilor impuse.

Daniel Dunăreanu este acuzat de complicitate la luare de mită în legătură cu contracte publice de peste 170 milioane lei (34 de milioane de euro.

În vacanță, în Grecia și la Dubai

Daniel Dunăreanu este acuzat de complicitate la luare de mită în legătură cu contracte publice pentru întreținerea drumurilor județene, în valoare de peste 170 de milioane de lei circa 34 de milioane de euro.

Aflat sub control judiciar, fostul fundaș central a primit permisiunea de a părăsi țara pentru două vacanțe în octombrie. Prima deplasare va fi în Grecia, între 1 și 12 octombrie, iar a doua la Dubai, între 23 și 26 octombrie.

Vizita în Emiratele Arabe Unite are ca scop revederea cu nașul copiilor săi, Eugen Nae, care face parte din staff-ul lui Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite.

Avocat: „Comportament ireproșabil”

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Procurorii DNA s-au opus acestor deplasări, invocând riscul ca Dunăreanu să încalce obligațiile impuse. Cu toate acestea, instanța a considerat că refuzul ar fi fost disproporționat, transformând măsura preventivă într-o pedeapsă..

Avocatul fostului fotbalist a subliniat că acesta a respectat întotdeauna regulile impuse de instanță, demonstrând o „conduită ireproșabilă”.

Dosarul în care este implicat Dunăreanu face parte dintr-o anchetă complexă coordonată de DNA. 7 inculpați au fost trimiși în judecată, printre care se numără și fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu.

Tribunalul București a dispus asupra lui Daniel Dunăreanu măsura asiguratorie prin poprire până la concurența sumei de 486.930 lei și 44.800 euro.

Unul dintre cei mai tineri debutanți din istoria Stelei, Daniel Dunăreanu a făcut istorie la Ploiești, unde a jucat pentru Astra (1998-2002), unde a venit la un an după ce echipa prahoveană a promovat în Dvizia A. La Craiova a ajuns în sezonul 2002-2003.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE