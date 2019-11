De Eduard Apostol,

Campion ca fotbalist cu PSV Eindhoven, Ovidiu a fost unul dintre fotbaliștii talentați ai României din anii ʼ90, chiar dacă destul de ghinionist cu accidentările. A fost selecționer la un lot național de juniori, a fost și la U Craiova, contribuind la promovarea echipei în 2014. Acum e la alt nivel.

5 ani a jucat Ovidiu Stângă pentru PSV Eindhoven, în perioada 1996-2001, reușind 13 goluri în 78 de meciuri

Are 4 ani cu domnișoarele

Ovidiu este antrenor secund la echipa senioare de fete a celor de la PSV Eindhoven! Da, ați citit bine, pe lângă jobul pe care îl are în cadrul Academiei de juniori a grupării alături de care a fost campion, olteanul este și tehnician – de 4 ani deja! – la echipa de fete a clubului. Și alături de ele poate deveni campion în acest an!

PSV e lider în clasament, în luptă cu Twente și cu Ajax, rivalele fiind formații profesioniste sută la sută, față de cei din Eindhoven, care sunt “semipro” la nivelul formației feminine.

De ce continuă la Eindhoven

“Am libertate de mișcare. Am vrut să fiu doar secund, principal fiind Sander Luiten, ca să am timp și pentru educația copiilor mei, Lucas și Darius. Dacă tot mi-am pus cariera în plan secund, am zis că investesc în ai mei. Lucas e la Academia lui FC Eindhoven, Darius e la Unitas. Le place sportul, se țin și de școală, nivelul este mult mai bun decât în România. Ei s-au născut aici, au dublă cetățenie. Cel mare mi-a zis să încercăm să trăim în altă parte, bine, nu în România, ci să încercăm la Monte Carlo. După ce-am fost acolo câteva zile, mi-a zis: «Tati, hai acasă, în Olanda, noi trăim în cea mai frumoasă țară din lume!». Adevărul e că stresul e scăzut, condițiile de trai sunt bune, trăiești într-un mediu sănătos, ești respectat. Se face carte, dar fără stresul care am văzut că e la Craiova sau în România, ai mei nici nu știu când au lucrări de control sau examene. Și le iau! Și parcă străinii iau decizii mai bune decât românii și văd viitorul în culori vii, nu-i așa?”, a reacționat Ovidiu pentru Libertatea.

Mi-a venit un prieten în Olanda și după ce-a văzut ce și cum, mi-a zis: „Vere, tu ai face prea mari sacrificii să lași Eindhoven-ul pentru orice ți s-ar oferi în România!” Ovidiu Stângă:

Psihologie multă, fără țipete

Cum e să lucrezi cu fetele la fotbal? Nu s-a vrut de la început o remarcă sexistă.

“Vere, e un pic mai delicat și-ți zic de ce: fetele sunt mai sensibile, nu poți să te repezi și să le cerți cum ai face cu un băiat, cu un bărbat, de exemplu, că le apucă plânsul! Astfel că lucrăm foarte mult pe partea psihică, încercăm să le explicăm în detaliu, e multă psihologie, în primul rând, mai ales că antrenorul principal e cel care a pus bazele fotbalului feminin în Olanda. Abia apoi o dăm pe tactică. E mai greu cu fetele, fiindcă trebuie să învârți șurubul la creier, să le explici foarte bine, nu merge cu tactica sau cu «hai pe ei, mergem și-i batem, îi pisăm!»”, a mărturisit olteanul.

7 trofee a câștigat Ovidiu Stângă ca fotbalist: Cupa României cu U Craiova, două campionate și trei Cupe ale Olandei cu PSV și campionatul României cu Dinamo. La naționala României a strâns 24 de selecții

Extrabani de buzunar

Stângă are contract part-time cu echipa de femei a clubului, merge de trei ori pe săptămână la antrenamente.

“Programul este foarte încărcat, peste ce au băieții. Iar fetele mai muncesc și extra, unele vin de la Amsterdam sau chiar de la Bruxelles. Pentru 1.000 de euro în plus, trag de le sar capacele. Fiindcă noi nu avem contracte mari la echipă, între 1.000 și 2.500 de euro pe lună. Fetele mai sunt încadrate la club, fie la magazinul grupării sau la muzeu sau să ajute în ziua meciului la prima echipă de băieți. Eu sunt sătul de stres și mă concentrez și pe familie. Dacă aș fi principal, ar trebui să am telefonul deschis 24 de ore din 24”, a spus românul.

