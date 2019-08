„Ieri am fost într-un supermarket, pentru că doream să cumpăr câteva beri. Femeia de la casă mi-a cerut buletinul. I-am spus că am 51 de ani, dar ea mi-a replicat că arăt mai tânăr și a refuzat să-mi vândă berile, motivând că nu i-am arătat actul de identitate. Am luat asta ca un compliment”, a povestit Boris Becker, care a câștigat de-a lungul carierei șase turnee de Mare Șlem.

În SUA, vârsta minimă pe care trebuie să o aibă o persoană care dorește să cumpere alcool este 21 de ani.

