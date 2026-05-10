Fotbalistul a ajuns de urgență la spital

Fundaşul Yohan Roche, de 28 de ani, a leşinat în autocar, atunci când mijlocul de transport a ajuns pe raza oraşului Flămânzi, potrivit Botoșani News. La fața locului a fost chemată o ambulanţă, care l-a preluat pe jucător şi l-a dus la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani. Fotbalistul a fost diagnosticat cu o lipotimie şi vărsături.

Petrolul Ploiești a transmis că starea jucătorului este stabilă, fiind în afara oricărui pericol.

„Lovit foarte puternic în zona feței, de o minge, în timpul meciului din această după-amiaza, jucătorul nostru Yohan Roche a acuzat o stare de rău după finalul întâlnirii, la scurt timp după plecarea de la Botoșani. A fost apelat, de urgență, serviciul 112, iar după o primă intervenție la fața locului, personalul de pe ambulanță a luat decizia transportării lui Roche la Spitalul de Urgență din Botoșani, pentru investigații suplimentare. Starea jucătorului este stabilă și în afara oricărui pericol, el părăsind, deja, unitatea medicală. Multă sănătate, Yohan!”, au transmis reprezentanții clubului.

Petrolul Ploiești are nevoie de victorie în ultima etapă a play-out-ului

FC Botoşani a făcut egal, 1-1 (0-0 la pauză), duminică, pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, într-un meci contând pentru etapa a 8-a a play-out-ului Superligii.

Adi Chică-Roșă, fostul jucător de la Botoșani, a deschis scorul pentru Petrolul în minutul 61, iar Mailat a egalat în minutul 81 în urma unei lovituri de la 11 metri.

În ultima etapă a play-out-ului Superligii, Petrolul primește vizita celor de la Oțelul Galați, pe 16 mai, și dacă se va impune evită barajul de menținere.

În schimb, FC Botoșani va juca în deplasare cu Csikszereda. După punctul obținut în meciul cu Petrolul, moldovenii și-au asigurat locul în semifinala barajului de Conference League, cu FCSB.

