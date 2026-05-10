Pușcaș a înscris în minutul 3, după ce Armstrong i-a centrat ideal. Dinamo a ratat numeroase ocazii, iar în cele din urmă Adel Bettaieb, jucătorul celor de la FC Argeș, a restabilit egalitatea în minutul 64 la primul șut pe poartă al oaspeților.

Victoria a fost adusă în prelungiri, în minutul 90+1, pentru alb-roșii de Kennedy Boateng, după o pasă a lui Pușcaș. Șutul deviat al lui Boateng a intrat în plasă chiar lângă bară, declanșând delirul în tribune.

În urma acestui meci, Dinamo s-a distanțat la 5 puncte de Rapid în lupta pentru locul 4, cu două meciuri de jucat până la finalul campionatului, menținând vii speranțele chiar și pentru locul 3, în timp ce FC Argeș rămâne pe locul 6 cu 30 de puncte.

Pe primul loc în play-off-ul Superligii se află Universitatea Craiova cu 46 de puncte, fiind urmată de U Cluj cu 45 de puncte, CFR Cluj – 41 de puncte, Dinamo – 37 de puncte, Rapid – 32 de puncte și FC Argeș – 30 de puncte.

