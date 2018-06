Persanii a fost la câțiva centimetri ce o performanță istorică. În ultimele secunde ale meciului cu Portugalia, 1-1, atacantul Mehdi Taremi, 25 de ani, a irosit o ocazie monumentală în minutul 90+4. Atacantul de la Al-Gharafa (Qatar) a tras în plasa laterală din colțul careului de 6 metri.

Dacă Mehdi Taremi marca, Iran ar fi câștigat grupa B și ar fi trimis acasă campioana Europei, Portugalia! Așa, persanii au terminat grupa pe locul 3, cu patru puncte, după Spania și Portugalia, ambele cu câte cinci puncte.

Mehdi Taremi era dărâmat după meci: ”Dacă ne calificam, poporul iranian ar fi fost cu siguranță fericit. Am muncit din greu pentru a face fericit poporul iranian. Am jucat cu toată puterea mea pentru a face fericit poporul iranian. Îmi este rușine și-mi cer scuze întregului popor din Iran”.

Rezultatele Iranului la CM 2018: 1-0 cu Maroc, 0-1 cu Spania, 1-1 cu Portugalia.

