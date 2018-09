ACTUALIZARE 1 septembrie. Coreea de Sud a câștigat Jocurile Asiei, după ce a câștigat, dramatic, finala cu Japonia, scor 2-1. Cel mai fericit pentru acest succes a fost starul lui Tottenham, Heung-Min Son. În cazul în care nu obținea acest triumf, Son trebuia să efectueze stagiul militar ce dura 21 de luni.

Coreea de Sud a învins pe Japonia cu scorul de 2-1, după 120 de minute. Interesant este că toate golurile au fost marcate în timpul suplimentar.

Heung-min Son a fost transferat la Spurs de la Bayer Leverkusen în 2015 și a bifat 47 de goluri și 26 de assist-uri în 141 de apariții pentru clubul englez. Sud-coreeanul a mai evoluat în cariera sa la Hamburg SV, club care l-a crescut și l-a propulsat în fotbalul mare. Pentru națională, Son are 23 de goluri în 72 de selecții.

BREAKING: Heung-min Son avoids national service after South Korea win Asian Games final with 2-1 win over Japan. #SSN pic.twitter.com/3ZYXBbNxsE

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 1, 2018