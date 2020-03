De Ciprian Iana,

”Căpitan pe teren și în viață”, l-a numit site-ul clubului Napoli pe Insigne, al cărui gest a fost făcut publicității de către Vincenzo De Luca, președintele Regiunii Campania.

„Aș dori să-i mulțumesc lui Lorenzo Insigne, unul dintre cei mai activi oameni din oraș, pentru că a ajutat spitalele din Napoli. Ne-a oferit 100 de mii de euro pentru a lupta împotriva coronavirusului și pentru a ajuta spitalele”, a declarat Vicenzo De Luca.

?? Lorenzo Insigne has donated €100,000 euros to hospitals in Naples to fight the coronavirus, the Governor of Campania has confirmed. ?



