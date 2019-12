De Ciprian Iana,

O fostă sportivă de top, italianca Francesca Schiavone, 39 de ani, a anunțat, sâmbătă, că ar dori s-o antreneze, când s-o ivi prilejul, pe Simona Halep.

”Simona Halep este o fată seriosă și mi-ar plăcea să o antrenez. Este o jucătoare cu un potențial uriaș, care poate reveni pe primul loc în lume și să rămână mult timp acolo”, a declarat Schiavone pentru Gazzetta delo Sport.

Într-o postare video pe Twitter, Francesca Schiavone a dezvăluit, vineri, că a reușit să treacă cu bine peste marea încercare a vieții, lupta cu cancerul.

„HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action”. pic.twitter.com/DyafTTcHBX