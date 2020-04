De Paul Tecuceanu,

„Când am primit rezultatul pentru coronavirus şi am aflat că nu sunt contaminat, am fost bucuros pe de o parte, dar pe de alta aş fi preferat să fiu pozitiv! Acum m-aş vindeca şi aş deveni imun”, a afirmar Frank de Boer.

În prezent „principal” al echipei americane Atlanta United, batavul a fost testat de COVID-19 după ce un membru al staffului său nu s-a simțit bine, iar apoi antrenorul cu portarii a acuzat și el simptome similare cu cele provocate de temutul virus. Formația din Major League Soccer a fost băgată în carantină, iar jucătorii și persoanele din staff au fost testate de urgență.

Citeşte şi:

Mărturia unui taximetrist român din Londra: „99% am coronavirus! Am sunat un medic și mi-a spus că simptomele corespund”

Iubirea de oameni, mai presus decât frica de coronavirus. Povestea unei femei din Bârlad, ”îngerul păzitor” al celor bătrâni și necăjiți

GSP.RO Americanii au analizat ce urmează pentru România » Când ar fi vârful pandemiei și când s-ar înregistra ultimul deces

HOROSCOP Horoscop 15 aprilie 2020. Berbecii au o mare putere de concentrare