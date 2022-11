Într-un meci destul de echilibrat, Franţa a făcut diferenţa prin vedetele sale, Mbappe, Griezmann şi Lloris.

„Les Bleus” au câştigat prin dubla lui Kylian Mbappe (61, 86) şi, după 4-1 cu Australia, sunt în optimile de finală. Andreas Christensen (68) a marcat golul danezilor, care au doar un punct după primele lor două partide.

Prima parte a meciului s-a încheiat 0-0. Partea secundă a meciului a început cu Franța în ofensivă, iar Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 61.

Danemarca a oferit replica la scurt timp, egalând prin Christensen în minutul 68, însă același Mbappe a marcat în minutul 85 al doilea gol.

France get the win! 🇫🇷



The holders are the first team into the last 16 at #Qatar2022@adidasfootball | #FIFAWorldCup