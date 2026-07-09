„Cu profund regret, anunțăm trecerea în neființă a domnului primar Gabi Mureșan”, a transmis primăria Apold pe rețelele de socializare.
Mureșan, triplu campion al României cu CFR Cluj, a fost un mijlocaș de referință al fotbalului românesc.
După retragerea din sport în 2017, s-a dedicat comunității natale, fiind ales primar pentru două mandate consecutive. Manevrele de resuscitare realizate de echipajele de urgență au fost fără succes, conform Monitorul Cluj.
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