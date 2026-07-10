Elevii din Brăila au participat la competiția mondială de robotică din SUA

Elevii echipei de robotică Velocity de la Colegiul Național Gh.M. Murgoci din Brăila au demonstrat din nou că România are un loc binemeritat pe harta mondială a inovației tehnologice.

La câteva luni după ce au cucerit titlul mondial la Campionatul FIRST Tech Challenge din Statele Unite, tinerii au obținut un impresionant loc 6 la prestigiosul Multinational Tech Invitational (MTI), desfășurat între 26 și 28 iunie 2026, în Maryland, SUA, potrivit potrivit portalului de știri locale Obiectivbr.ro.

Competiția din SUA este una dintre cele mai prestigioase din lume

Competiția MTI este una dintre cele mai exclusiviste din lume, reunind doar 44 de echipe de elită, invitate pe baza performanțelor anterioare.

La ediția aniversară a turneului, care și-a câștigat renumele de test suprem pentru echipele de robotică, au participat campioni mondiali, recordmeni și veterani ai domeniului STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică).

Echipa Velocity a intrat în competiție cu ambiția de a demonstra că succesul lor de la Campionatul Mondial nu a fost o întâmplare. Rezultatul final, locul 6 mondial, este o confirmare a nivelului înalt de pregătire al acestor elevi, care au reușit să învingă echipe cu resurse financiare considerabil mai mari.

Elevii brăileni au dezvăluit cele mai grele momente din timpul competiției

Unul dintre cele mai impresionante momente ale competiției a fost meciul 24, unde tinerii brăileni au înregistrat o victorie răsunătoare împotriva echipelor Exodus, campioana mondială din 2026, și AiCitizens, campioana mondială din 2024.

„Acest rezultat reprezintă una dintre cele mai importante confirmări ale nivelului nostru tehnic”, au declarat membrii echipei, citați de portalul de știri locale.

O altă performanță remarcabilă a fost victoria din meciul 47, când Velocity a reușit să depășească echipe precum Gyrobotic Droids, deținătoarea recordului mondial solo, și RevAmped Robotics, câștigătoarea ediției MTI din 2026 și ocupanta locului patru mondial conform indicatorului OPR. Aceste reușite au arătat că echipa din Brăila poate concura de la egal la egal cu cele mai puternice organizații internaționale.

Echipa de robotică de la Brăila a avut un parcurs impresionant în concurs

În faza calificărilor, Velocity a bifat șapte victorii din opt meciuri, asigurându-și astfel un loc în playoff-uri. În această etapă, echipa din Brăila a format o alianță cu RoboPlayers, o echipă din Texas cu care colaboraseră anterior la Bucharest Twin Cup 2025.

Această colaborare a fost nu doar o ocazie de a concura împotriva celor mai buni din lume, ci și o importantă etapă de pregătire pentru ediția din 2026 a competiției Bucharest Twin Cup, programată pentru începutul lunii august.

„Am testat strategii comune, am perfecționat robotul și ne-am consolidat comunicarea. Fiecare competiție este o oportunitate de a învăța și de a ne depăși limitele”, au explicat elevii brăileni.

Deși alianța lor a fost eliminată înaintea finalei, performanța de a încheia pe locul 6 mondial a fost un motiv de mândrie pentru echipa Velocity.

„Am demonstrat că putem performa în contexte de presiune ridicată, că ne ajustăm strategia în timp real și că ne păstrăm valorile, indiferent de provocări. Faptul că am ajuns în playoffuri și am terminat pe locul 6 într-o competiție cu cele mai bune echipe din lume arată că munca noastră este pe drumul cel bun”, au mai declarat tinerii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Am aflat cu ce propunere de premier merge PNL la discuțiile de luni cu Nicușor Dan! Românii au reacționat imediat când i-au auzit numele
Viva.ro
Breaking! Am aflat cu ce propunere de premier merge PNL la discuțiile de luni cu Nicușor Dan! Românii au reacționat imediat când i-au auzit numele
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
GSP.RO
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
Sportiva a primit interdicție permanentă în UE, iar acum a aprins imaginația fanilor » Mesajul care i-a lăsat mască
GSP.RO
Sportiva a primit interdicție permanentă în UE, iar acum a aprins imaginația fanilor » Mesajul care i-a lăsat mască
Parteneri
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Politică 09 iul.
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Parteneri
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de Legionella după inundații și cere anchetă epidemiologică
Adevarul.ro
„Ar trebui evitate deplasările cu metroul”. Medicul Beatrice Mahler explică riscul de Legionella după inundații și cere anchetă epidemiologică
Pe cine a sunat Lionel Messi imediat după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Pe cine a sunat Lionel Messi imediat după ce a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Imagini rare cu cei nouă copii ai lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel, mesaj emoționant despre familia numeroasă
Stiri Mondene 08:51
Imagini rare cu cei nouă copii ai lui Cristi Borcea. Valentina Pelinel, mesaj emoționant despre familia numeroasă
Bianca Drăgușanu, declarații acide la adresa lui Victor Slav. Ce a spus despre tatăl fetiței sale: „El e influencer, e în vacanță”
Stiri Mondene 09 iul.
Bianca Drăgușanu, declarații acide la adresa lui Victor Slav. Ce a spus despre tatăl fetiței sale: „El e influencer, e în vacanță”
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
"Eram în concediu", "nu ştiu" şi "oprim interviul". Reacţiile autorităţilor despre copiii vânduţi pe Facebook
ObservatorNews.ro
"Eram în concediu", "nu ştiu" şi "oprim interviul". Reacţiile autorităţilor despre copiii vânduţi pe Facebook
Breaking devastator, știre în curs de desfășurare // Legendara BONNIE TYLER a murit cu câteva minute în urmă! CAUZA CUMPLITĂ a morții
Libertateapentrufemei.ro
Breaking devastator, știre în curs de desfășurare // Legendara BONNIE TYLER a murit cu câteva minute în urmă! CAUZA CUMPLITĂ a morții
Parteneri
David Popovici a numit jobul de vis, după retragerea din sport: „Mi-ar plăcea la nebunie!”
GSP.ro
David Popovici a numit jobul de vis, după retragerea din sport: „Mi-ar plăcea la nebunie!”
Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj, a decedat la 44 de ani
GSP.ro
Gabi Mureșan, fost campion cu CFR Cluj, a decedat la 44 de ani
Parteneri
Cum faci față căldurii excesive? Metoda veche folosită de localnicii unei insule din Croația
Mediafax.ro
Cum faci față căldurii excesive? Metoda veche folosită de localnicii unei insule din Croația
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Wowbiz.ro
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Ultimele cuvinte ale lui Gabi Muresan: &quot;Parinteeee, nu mai .....&quot; Prietenul lui a dezvaluit ce a strigat
Redactia.ro
Ultimele cuvinte ale lui Gabi Muresan: &quot;Parinteeee, nu mai .....&quot; Prietenul lui a dezvaluit ce a strigat
Titi, un tată român stabilit în Italia, și-a pierdut viața la locul de muncă. Îl așteptau acasă o soție și doi copii
KanalD.ro
Titi, un tată român stabilit în Italia, și-a pierdut viața la locul de muncă. Îl așteptau acasă o soție și doi copii

Politic

Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte Congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Politică 09 iul.
Anunțul oficial făcut de PNL după ședința informală ținută la o zi după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile congresului din 21 iunie
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ANAF a demascat o fraudă de 5.000.000 de euro în galele MMA! Cum au ajuns organizatorii la suma ameţitoare
Fanatik.ro
ANAF a demascat o fraudă de 5.000.000 de euro în galele MMA! Cum au ajuns organizatorii la suma ameţitoare
Vitamina C chiar previne răceala? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Vitamina C chiar previne răceala? Ce spune știința