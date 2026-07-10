Elevii din Brăila au participat la competiția mondială de robotică din SUA

Elevii echipei de robotică Velocity de la Colegiul Național Gh.M. Murgoci din Brăila au demonstrat din nou că România are un loc binemeritat pe harta mondială a inovației tehnologice.

La câteva luni după ce au cucerit titlul mondial la Campionatul FIRST Tech Challenge din Statele Unite, tinerii au obținut un impresionant loc 6 la prestigiosul Multinational Tech Invitational (MTI), desfășurat între 26 și 28 iunie 2026, în Maryland, SUA, potrivit potrivit portalului de știri locale Obiectivbr.ro.

Competiția din SUA este una dintre cele mai prestigioase din lume

Competiția MTI este una dintre cele mai exclusiviste din lume, reunind doar 44 de echipe de elită, invitate pe baza performanțelor anterioare.

La ediția aniversară a turneului, care și-a câștigat renumele de test suprem pentru echipele de robotică, au participat campioni mondiali, recordmeni și veterani ai domeniului STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică).

Echipa Velocity a intrat în competiție cu ambiția de a demonstra că succesul lor de la Campionatul Mondial nu a fost o întâmplare. Rezultatul final, locul 6 mondial, este o confirmare a nivelului înalt de pregătire al acestor elevi, care au reușit să învingă echipe cu resurse financiare considerabil mai mari.

Elevii brăileni au dezvăluit cele mai grele momente din timpul competiției

Unul dintre cele mai impresionante momente ale competiției a fost meciul 24, unde tinerii brăileni au înregistrat o victorie răsunătoare împotriva echipelor Exodus, campioana mondială din 2026, și AiCitizens, campioana mondială din 2024.

„Acest rezultat reprezintă una dintre cele mai importante confirmări ale nivelului nostru tehnic”, au declarat membrii echipei, citați de portalul de știri locale.

O altă performanță remarcabilă a fost victoria din meciul 47, când Velocity a reușit să depășească echipe precum Gyrobotic Droids, deținătoarea recordului mondial solo, și RevAmped Robotics, câștigătoarea ediției MTI din 2026 și ocupanta locului patru mondial conform indicatorului OPR. Aceste reușite au arătat că echipa din Brăila poate concura de la egal la egal cu cele mai puternice organizații internaționale.

Echipa de robotică de la Brăila a avut un parcurs impresionant în concurs

În faza calificărilor, Velocity a bifat șapte victorii din opt meciuri, asigurându-și astfel un loc în playoff-uri. În această etapă, echipa din Brăila a format o alianță cu RoboPlayers, o echipă din Texas cu care colaboraseră anterior la Bucharest Twin Cup 2025.

Această colaborare a fost nu doar o ocazie de a concura împotriva celor mai buni din lume, ci și o importantă etapă de pregătire pentru ediția din 2026 a competiției Bucharest Twin Cup, programată pentru începutul lunii august.

„Am testat strategii comune, am perfecționat robotul și ne-am consolidat comunicarea. Fiecare competiție este o oportunitate de a învăța și de a ne depăși limitele”, au explicat elevii brăileni.

Deși alianța lor a fost eliminată înaintea finalei, performanța de a încheia pe locul 6 mondial a fost un motiv de mândrie pentru echipa Velocity.

„Am demonstrat că putem performa în contexte de presiune ridicată, că ne ajustăm strategia în timp real și că ne păstrăm valorile, indiferent de provocări. Faptul că am ajuns în playoffuri și am terminat pe locul 6 într-o competiție cu cele mai bune echipe din lume arată că munca noastră este pe drumul cel bun”, au mai declarat tinerii.

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