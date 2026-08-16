Universitatea Craiova a rămas în inferioritate numerică în minutul 29, după ce Alexandru Crețu a primit al doilea cartonaș galben.

În partrea secundă, Craiova adeschis scorul prin Etim în minutul 56, dar gălățenii au egalat în minutul 87 printr-o execuție fenomenală a lui Teodor Lungu.

S-a încheiat 1-1, la capătul unei partide de luptă.

În urma acestui rezultat, în clasamentul provizoriu după etapa a 5-a, Universitatea Craiova ocupă locul 7, cu 7 puncte, în timp ce Oțelul Galați e pe 9, cu 6 puncte.

Au evoluat echipele:

Oțelul Galați: Dur-Bozoancă – Sylla, Christopoulos, P. Iacob, M. Silva (77 T. Lungu) – An. Ciobanu (65 Paulino), Lameira (cpt.), Pedro Nuno – P. Lopes, Patrick, M. Frunză (77 Bordun). Antrenor: Stjepan Tomas

Universitatea Craiova: Sava – Al. Crețu (59 Romanchuk), Stefanovic, Screciu (cpt.) – Mora (46 Bancu), Anzor, T. Băluță (56 Etim, 64 Baiaram), Teles – Etim, Al Hamlawi, L. Băsceanu (64 D. Matei). Antrenor: Filipe Coelho

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