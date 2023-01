Primul mesaj, postat luni de Gareth Bale pe Twitter spunea că: „După o analiză minuțioasă și atentă, îmi anunț retragerea imediată din fotbalul de club și internațional”.

„Mă simt incredibil de norocos că mi-am realizat visul de a practica sportul pe care îl iubesc. Mi-a oferit cu adevărat unele dintre cele mai bune momente din viața mea.”, a mai scris Bale.

Fosta extremă a lui Tottenham Hotspur a postat și un al doilea mesaj, în care s-a adresat fanilor galezi, justificându-și decizia.

„Pentru familia mea galeză… Decizia mea de a mă retrage din fotbalul internațional a fost, de departe, cea mai grea din cariera mea.”

„Călătoria mea pe scena internațională este una care mi-a schimbat nu numai viața, ci și ceea ce sunt. Norocul de a fi galez și de a fi selectat pentru a juca și de a fi căpitanul Țării Galilor mi-a oferit ceva incomparabil cu orice altceva am experimentat.”

„Sunt onorat și umil că am putut juca un rol în istoria acestei țări incredibile, că am simțit sprijinul și pasiunea zidului roșu și am fost împreună în locuri neașteptate și uimitoare.”

Galezul în vârstă de 33 de ani a mai spus că, „deocamdată”, face un pas în spate, dar că nu va sta departe de echipa națională.

„La urma urmei, dragonul de pe tricou este tot ce îmi trebuie.”, a mai spus acesta.

Gareth Bale, unul dintre cei mai buni jucători galezi din istoria țării, a jucat pentru cluburi mari de fotbal, precum Southampton, Tottenham, Real Madrid și Los Angeles FC.

