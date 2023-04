Principalul eveniment anchetat este legat de acordarea de cartonașe galbene în startul partidei, iar principalul jucător nominalizat este Steliano Filip, căpitanul lui Dinamo din acel joc, în prezent la Mezokovezd, în Ungaria.

Federația Română de Fotbal s-a sesizat și a informat autoritățile, în urma unei avertizări emisă de International Betting Integrity Association (IBIA), o organizație nonprofit înființată în 2005 în Marea Britanie cu scopul de a combate corupția din sport pentru pariuri ilicite.

Potrivit Gazeta Sporturilor, care citează surse judiciare, informațiile FRF au ajuns la Parchet, iar procurorii le-au înaintat mai departe către ofițerii Inspectoratului Județean de Poliție Timiș.

Reacția lui Steliano Filip și a clubului Dinamo

„Nu m-a căutat nimeni, nu știu nimic. E prima dată când aud despre asta. Vă dați seama că am mai auzit lucruri despre mine de-a lungul carierei, dar acum nu știu nimic, nu am ce să spun”, a declarat Steliano Filip pentru Gazeta Sporturilor.

„Ce pot să spun e că eu sunt curat. Am fost contactat pentru astfel de pariuri, dar nu am acceptat, nu am făcut aşa ceva”, a mai spus Steliano Filip la Digi Sport.

Administratorul judiciar al clubului din Ștefan cel Mare, Răzvan Zăvăleanu, care a fost la conducerea grupării și în sezonul precedent, s-a arătat consternat de cele aflate.

„Este șocant ce aud… nu am avut cunoștință de așa ceva, nici nu pot să spun ceva concret, fiindcă, atât timp cât nu ai probe palpabile, nu ai cum acuza. Oricum, sincer, îmi doresc să nu se fi întâmplat nimic necurat. Dar dacă s-a întâmplat ceva, atunci persoana respectivă să plătească din plin, indiferent de nume!”, a spus Răzvan Zăvăleanu pentru Gazeta Sporturilor.

