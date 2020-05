De Mihai Toma,

Tănase, 27 de ani, finalist iUmor și fost membru în echipa “În puii mei”, face show-uri de stand-up și filmează sketchuri pentru canalul lui de YouTube. În ultima reprezentanție, el îl “joacă” pe fostul internațional Ciprian Marica.

Marica a fost protagonistul ultimelor zile, după ce în presă au apărut imagini cu el împreună cu soția unui prieten apropiat, Florin Muntean.

”Eu am un respect deosebit față de Marica, am și o poză făcută cu el după un meci. Clipul l-am văzut de târziu, pe la 8 seara. Sincer, ca orice român, așteptam un răspuns de la personaje. Cum nimeni nu a spus nimic, am decis să fac o parodie”, a povestit George Tănase pentru Libertatea.

Și-a pus barbă și a studiat interviurile lui Ciprian!

George s-a pregătit pentru filmuleț, studiind câteva interviuri ale fostului internațional: ”M-am și machiat, eu nu-mi las niciodată barbă! Totul e filmat în studioul nostru, am fost doar eu și operatorul. Montajul l-am făcut eu”.

Poate că oamenii se asteptau la ceva mai agresiv. Nu iese nimeni din cameră? Am lăsat intenționat așa, va exista partea a doua, când vor vorbi ”adversarii” lui Ciprian. George Tănase:

”Cred că e o parodie de bun simț, în fapt e o paralelă cu celebrele interviuri ale fotbaliștilor, când spun numai platitudini, generalități…”, afirmă George, care are sute de mii de următoritori pentru conținutul pe care îl produce.

Nevoia de umor în pandemie

”În această perioadă, cu pandemia de coronavirus, ai nevoie și de umor”, conchide cel care spune că l-a parodiat atât de bine pe Sorin Ovidiu Vântul, încăt ”acesta a avut o reacție drăguță: m-a felicitat, semn că a gustat umorul meu”.

“Avem prima declarație a lui Marica!”, așa și-a promovat actorul filmulețul de patru minute intitulat simplu, “Interviu cu Marica”. El a fost publicat pe 30 aprilie, la ora 20.00, pe canalul personal de youtube.

Momentul include inclusiv sigla ziarului care a publicat, în premieră, înregistrarea.

Ciprian Marica…

… și George Tănase, în rolul lui Ciprian Marica

“Oraș machiat, echipa din Cluj e bună, important e să tragi tare”

“Marica”, “intevievat” de “Larisa, de la Ziar de Cluj”, vorbește despre cât de frumos e orașul – “aranjat și machiat” și despre faptul că “echipa din Cluj este bună, se bate la campionat… Este important e să tragi tare și să dai tot ce e mai bun pentru a câștiga”.

În timp ce face declarațiile, “Marica” se uită, precipitat, înspre interiorul camerei.

“Tocmai m-ați întrerupt dintr-un meci greu, dominam adversarul, îmi pare rău că s-a terminat partida, nu cred că pot să reintru cu aceeași forță”, spune “Marica”.

Jucam cu o cunoștintă mai veche din fotbalul românesc, un adversar puternic, solid, care stă bine în teren. George Tănase, alias Ciprian Marica:

“Antrenez tot, de la U19 la echipe mature”

“Lucrez și cu tânăra generație, antrenez U19 și U21, au mult potențial, mă antrenez câte patru ore pe zi. Antrenez, de fapt, mai multe echipe, îmi plac și echipele mature, cu experiență, că știu ce vor. Cum antrenez așa de multe echipe? Păi nu ați văzut în Turcia, în Arabia? Unele echipe nu sunt antrenate cum trebuie”, spune “Marica”.

“Așteptăm conferința de presă”….

În 13 ore de la difuzare, filmulețul a strâns aproape 120.000 de vizualizări.

Până la ora redactării acestui text, adevăratul Ciprian Marica, Florin și Ana Muntean, personajele prezente în înregistrare, nu au oferit declarații.

