George Țucudean, atacantul lui CFR Cluj: “Bravo nouă, bă!” Toate reacțiile din tabăra campioanei României

Atacantul George Țucudean a dat tonul scandărilor, cu îndemnul “Unu, doi, trei și: Bravo nouă, bă!”.

“Am avut emoții mari, a fost un 1-0 care nu ne-a lăsat să respirăm, am făcut un meci bun, ce mai. Mi-a fost frică pe final să nu vină un șut, o lovitură, dar băieții au avut caracter, au muncit, s-au dăruit. Practic, adversarii noștri nu au avut ocazii, pentru că nu i-am lăsat noi. Ne dorim să facem o echipă și mai puternică, așa că vor urma investiții importante. Cât despre Dan Petrescu, sincer nu știu absolut nimic. Nu a existat nicio discuție, așa că vom vedea mâine, când ne vom pune la masă să discutăm. Cel mai mult contează că ne dorim să ne întărim, avem nevoie de mult mai mult, s-a demonstrat că este un proiect serios la CFR”, a declarat Bodan Mara, directorul sportiv al lui CFR Cluj, la DigiSport.

“Sincer, nu mă așteptam să câștig titlul în acest sezon. Ne-a fost frică să nu pierdem pe final. Jucătorii au fost extraordinari în sezonul regulat, am mai făcut egaluri în play-off, dar să nu uităm că în 2018 suntem neînvinși. Mă voi bucura peste 2-3 zile, acum nu pot. Mi-a fost foarte frică de acest meci. Am pregătit meciul să jucăm cu un presing avansat, dar Viitorul ne-a dejucat. Nu știu cum a înscris Djokovici cu capul, el nu dă bine niciodată cu capul. Antrenez o echipă cu un spirit extraordinar, un spirit mai bun decât cel care a fost la Unirea Urziceni. Când am venit la CFR Cluj, am semnat pe doi ani și am zis că în primul an doar vom încerca să luăm titlul. Ne-a ieșit din prima și sunt foarte fericit. Momentul cel mai greu a fost când am făcut egal cu Astra acasă. Am mers să jucăm un meci enorm de greu la Viitorul, am jucat foarte bine și am câștigat. O să am o discuție cu jucătorii, vrem să ajungem cât mai sus. E greu să ajungem în grupele Champions League, dar măcar în grupele Europa League să ajungem. Voi încerca să reușim asta. Mi-a fost criticat stilul de joc, dar să nu uităm că am făcut 8 puncte cu Unirea Urziceni în Champions League. Așa voi face și la CFR Cluj, nu-mi va fi frică de nicio echipă. A fost un play-off foarte obositor. Nu trebuie să faci un campionat bun ca să iei titlul, ci trebuie să faci un play-off bun ca să triumfi. Nu e ușor să obții 5 victorii și 5 egaluri în play-off. Am fost criticați tot sezonul și sunt sigur că s-ar fi întâmplat la fel dacă azi nu câștigam. Acceptăm critica, dar să fie una pozitivă, nu una agresivă. M-au dezamagit foști antrenori, antrenori, oameni de fotbal care în fotbal n-au realizat nimic și au început să-și dea cu părerea despre mine. CSB s-a împotmolit la Iași, apoi toți de acolo au tăcut! Trebuie s-o spunem: «Respect, Iași»! Trebuie să fim inteligenți și să spunem că-i respectăm, chiar dacă și cu noi au jucat extraordinar, s-au aruncat pe jos, probabil au avut vreo primă. Scopul meu a fost să iau campionatul. Dacă jucam ca Barcelona, probabil eram pe locul 8 și mă băteam cu Dinamo în play-out. Eu vreau să rămân, mai am contract”, a declarat antrenorul Dan Petrescu.