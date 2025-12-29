Structura prețurilor pentru turneul din Statele Unite, Canada și Mexic a fost criticată aspru, Asociația Suporterilor de Fotbal (FSA) descriind-o drept „indecentă”.

Biletele pentru faza grupelor sunt de până la trei ori mai scumpe decât cele pentru Cupa Mondială din 2022 din Qatar, iar cel mai ieftin bilet pentru finala din New Jersey costă 3.743 euro (sau 18.630 de lei), potrivit BBC.

Dar Infantino spune că nivelul cererii depășește cu mult oferta.

„Avem șase până la șapte milioane de bilete la vânzare și în 15 zile am primit 150 de milioane de cereri de bilete”, a declarat Infantino luni, la Summitul Mondial al Sportului din Dubai.

„Deci, 10 milioane de cereri de bilete în fiecare zi. Asta arată cât de puternică este Cupa Mondială.

„În cei aproape 100 de ani de la Cupa Mondială, FIFA a vândut în total 44 de milioane de bilete.” „Așadar, în două săptămâni am fi putut umple 300 de ani de Cupe Mondiale. Imaginați-vă. Este absolut o nebunie.”

FIFA a introdus un număr mic de bilete „mai accesibile” de 51,63 de euro (sau 268,70 de lei) pentru toate cele 104 meciuri, în urma criticilor aduse structurii prețurilor după lansarea inițială a biletelor.

„Am ascultat feedback-ul și această nouă categorie este lucrul corect de făcut”, a declarat pentru BBC Sport un oficial FIFA apropiat discuțiilor.

Infantino spune că banii strânși din vânzarea biletelor vor fi reinvestiți în fotbalul global, deși nu a specificat o sumă.

„Ceea ce este crucial este ca veniturile generate de acest lucru să se întoarcă la joc în întreaga lume”, a spus Infantino.

„Fără FIFA nu ar exista fotbal în 150 de țări din lume. Există fotbal pentru că și datorită acestor venituri pe care le generăm cu și din Cupa Mondială, pe care le reinvestim în întreaga lume.”

