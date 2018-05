Gică Hagi a confirmat negocierile cu Rubin Kazan. Cristi Ganea pleacă la Athletic Bilbao

Hagi a confirmat negocierile cu Rubin Kazan. Cristi Ganea pleacă la Athletic Bilbao.

”Nu mi-a fost ușor. Am fost dat afară de la Craiova, am jucat fără bani pe la Săgeata, am retrogradat cu Brașovul, dar un telefon mi-a schimbat viața. Nu mă gândeam că voi ajunge aici. Am muncit mult. Vreau să mulțumesc clubului, colegilor. și mai ales domnului Hagi, care a fost ca un tată pentru mine și are o mare parte «de vină» pentru că am ajuns să semnez cu Athletic Bilbao.

Nu mă gândeam că voi ajunge să joc pentru națională, să dau gol în preliminariile Ligii Campionilor. Acum doi-trei ani mă uitam la Ronaldo și Messi la televizor și speram să-i văd ca spectator. Acum o să am ocazia să joc împotriva lor”, a declarat Cristi Ganea în cadrul unei conferințe de presă.

”Tot ce s-a vorbit cu Ganea de la început s-a și adeverit. I-am spus că vreau să vină ca fundaș stânga, a fost deschis, a muncit și a devenit foarte bun. E primul jucător de la noi care pleacă în Spania, ceea ce e un lucru extraordinar. Am vorbit la Bilbao și știu că e apreciat. Va avea șansa lui”, a afirmat Gică Hagi.

Citește și:

Cristi Ganea, ”Roberto Carlos al României”, se apără: ”Patron, nu căpșunar”! Ce pasiuni are fundașul de la Viitorul | VIDEO

”Sunt tatonări”

”Pentru noi se încheie încă un an foarte bun, al treilea consecutiv în play-off și dacă vom avea șansa de partea noastră vom ajunge din nou în cupele europene. Ne pregătim pentru următorul campionat. Avem ideile noastre. Vrem să facem o echipă bună, să fim acoperiți în privința lotului pentru că nu joacă istoria, o luăm de la zero.

Vedem dacă cu mine sau cu altul. Nu e nimic concret, sunt doar tatonări. Dacă voi pleca o voi face unde e un concept în care să încerci să fii cel mai bun, dacă nu, asta e, rămân aici. Eu nu vorbesc când muncesc. Am purtat discuții cândva cu Rubin Kazan, dar n-am putut să plec atunci”, a declarat Hagi în cadrul unei conferințe de presă.