Gică Hagi, decis să plece din România: ”Vreau să antrenez un club mare, să câştig în Europa!”.

Gică Hagi a anunțat din nou că este pe punctul de a pleca din România, dacă i se oferă șansa de a pregăti un club puternic din Europa

”Vreau să antrenez un club mare, să câştig în Europa. Şi, a doua dorinţă, vreau să conduc o echipă naţională. După atâţia ani în care am format totul la Viitorul, am ieşit şi campion la seniori, vreau să trec la următorul nivel. Sunt dispus să iau o echipă care are ambiţii, la un nivel bun”, a declarat Gică Hagi la Digi Sport.

Campion cu FC Viitorul în sezonul precedent, Gică Hagi este conștient de faptul că echipa sa nu poate dispune de un buget consistent, cu care să concureze echipele aflata acum în fruntea Ligii 1.

”Ca să merg în Champions League cu Viitorul, e nevoie de un buget mult mai mare. Trebuie să se întâmple anumite lucruri pentru a putea să concurăm cu Steaua, cu Craiova”, a spus Hagi.

Gică Hagi: ”Vreau să plec, dar fără să abandonez proiectul”

Chiar dacă va pleca de la FC Viitorul, Gică Hagi vrea să continue acest proiect, eventual cu Costel Gâlcă pe banca tehnică a echipei constănțene.

“Costel Gâlcă e unul dintre antrenorii tineri, pe care îi apreciez. Dar nu am discutat, pentru că nu ştiu ce se întâmplă cu mine. Vreau să plec, dar fără să abandonez proiectul”, a conchis ”Regele”.

În vârstă de 53 de ani, Gică Hagi a mai pregătit naționala României, Galatasaray Istanbul, Steaua, Poli Timișoara și Bursaspor.