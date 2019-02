Maria face 23 de ani pe 7 martie. Tânăra a terminat vara trecută Academia de Studii Economice din Capitală, secția de Relații Internaționale, iar acum face un master.

De asemenea, Maria Iordănescu a absolvit o școală de televiziune (IMA) și a cochetat cu lumea modei.

Visul ei, însă? O carieră de jurnalist sportiv! Născută într-o familie în care fotbalul a avut un rol central, tânăra e pasionată de sport și merge foarte des la meciuri, fie că e vorba de cele ale lui Edi, deja antrenor, fie de cele ale lui Alex sau Andrei, încă fotbaliști.

„Am terminat o școală de televiziune și mi-aș dori să lucrez la un post de sport. La IMA mi-am descoperit pasiunea. Mi-a plăcut foarte mult. Aș fi fericită să fac parte din echipa unei televiziuni de sport. E domeniul de care mă simt atașata și pe care îl stăpanesc bine”, spunea Maria Iordănescu anul trecut.

Până una-alta, de câteva zile, Maria e în teste la Antena Stars. „Învață! Să facă live-uri, sincroane, să pună voce pe materiale, să caute subiecte”, spun colegii ei. Unul dintre primele interviuri ar putea fi cel cu tatăl său, antrenorul secolului trecut în fotbalul românesc!

„Lumea te privește total diferit și atunci când aude numele tău este foarte atent la ce faci. Te judecă… Acesta este cel mai mare dezavantaj… Timp de iubit nu pot spune că nu am, dar mă axez foarte tare pe ceea ce am de făcut în momentul de față. Vreau să îmi construiesc cariera

O relație va fi atunci când va vrea Dumnezeu. tata mi-a cunoscut unul dintre prieteni. Are foarte multă încredere în mine. Îi povestesc mamei, știe absolut tot. Tata află de la mama sau îi spun eu, dar niciodată nu se bagă în relațiile mele”, spune Maria Iordănescu.

„Îmi place fotbalul foarte mult. Am fost obișnuită cu asta de când eram mică. Tot timpul auzeam vorbindu-se de fotbal în casă, inclusiv mama o făcea. Când am crescut, am început să înteleg fenomenul. Acasă, toată lumea de uită la fotbal și la sport, în general. Când vreau să mă relaxez, merg in camera mea și mă uit la filme. Am practicat baschet, tenis și chiar și fotbal. Am descoperit și un alt sport interesant si solicitant, squash-ul”, ne-a mai declarat fiica lui Anghel Iordănescu.



Cine mai lucrează în Antene:

Natalia Mateuț, 27 de ani, fiica fostului internațional Dorin Mateuț, prezintă, alături de Mircea Eremia, Matinalul de la Antena Stars;

Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, Teodora Vochin, 23 de ani, fiica lui Andrei Vochin, consilierul președintelul FRF Răzvan Burleanu, lucrează la spynews.ro, site-ul de mondenități al trustului. Teo a flirtat, la un moment dat, cu fostul internațional Ilie Dumitrescu.

Și la postul public e o echipă de fete cu legături puternice cu sportul.

Din 2016, fosta gimnastă Monica Roşu, 31 de ani, dublă medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Atena, în 2004, a prezentat ştirile sportive la TVR 2. Angajamentul a expirat înaintea participării ei la Exatlon, concursul de la Kanal D;

Dublă campioană olimpică la gimnastică, la sol și la sărituri, Sandra Izbașa, 28 de ani, a prezentat Știrile Sportive la TVR1. Ea a mai colaborat ca invitat special la ştirile de la GSP TV, DolceSport şi DigiSport. Mai nou, Sandra, absolventă a unor cursuri de actorie, fosta mare campioană, a jucat într-un film regizat de Iura Luncașu, Faci sau taci' (premiera, luna viitoare).

„Am făcut patru luni cursuri de actorie la «Inlight Center», iar la un an și jumătate distanță, regizorul Iura Luncașu s-a gândit la mine. A creat povestea în jurul personajului din viața mea de gimnastă, un fel de personaj războinic, care tot timpul găsește soluții și nu se gândește niciodată la eșec. Așa a apărut Ema! Eu sunt Ema în film, Sandra în viața de zi cu zi. E primul meu lungmetraj și abia aștept să apară filmul. În martie, vă aștept la cinema la «Faci sau taci»”

Sandra Izbașa

Tot la TVR 2 prezintă știri și Teodora Antonescu, 30 de ani, licențiantă în filologie. Fostă la TelekomSport, e fiica vitregă a cunoscutului comentator Dumitru Graur, actual șef al Asociației Presei Sportive din România.

Vedete din străinătate