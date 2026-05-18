Marius Baciu este un fost jucător al Stelei

Fost fundaș central, acesta este un fost jucător al Stelei, acolo unde a fost unul dintre oamenii de bază ai defensivei la finalul anilor 90 și începutul anilor 2000.

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre venirea acestuia la clubul roș-albastru, fostul fundaș central semnând un contract valabil pe un an.

„L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe 1 an. Mâine dimineață se prezintă la antrenament și dăm drumul la treabă”, a declarat Gigi Becali, relatează Fanatik.

Baciu a evoluat timp de șase sezoane, între 1996 și 2002, pentru Steaua București, adunând 140 de meciuri în campionat și marcând 8 goluri, în ciuda rolului defensiv.

De asemenea, el a fost și căpitan al echipei, purtând banderola într-o perioadă în care clubul era în plină reconstrucție.

Baciu a cucerit 3 titluri de campion al României în tricoul roș-albastru (1996-1997, 1997-1998 și 2000-2001) și o Cupă a României, în 1999.

În anul 2002, relația sa cu clubul s-a deteriorat, după refuzul prelungirii contractului, acesta fiind trimis la echipa secundă, înainte de transferul în Franța, la Lille.

De-a lungul carierei, Marius Baciu a mai antrenat mai multe formații din România și din străinătate: Voința Sibiu, Pandurii Târgu Jiu, Unirea Alba Iulia, Silvania Șimleu Silvaniei, CSMS Iași, FC Vaslui (antrenor secund), SC Bacău / Gauss Bacău, Academica Argeș / FC Clinceni, Concordia Chiajna, Daco-Getica București / Juventus București, Turris Turnu Măgurele, Sohar, Al-Taqadom și FC Păușești-Otăsău.

