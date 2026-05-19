Oamenii au stat la coadă și 26 de ore pentru Royal Pop

Cozile au fost alimentate de zvonurile apărute înainte de lansare pe rețelele sociale, dar și de faptul că Royal Pop promite a fi inspirat de un model de lux extrem de scump, Royal Oak, dar pus pe piață la un preț accesibil pentru publicul larg.

Reuters scrie că lansarea Royal Pop a provocat aglomerație în mai multe orașe, iar în unele locuri magazinele au fost închise temporar din motive de siguranță. Swatch a transmis că problemele au afectat aproximativ 20 dintre cele 220 de magazine ale sale și că situația s-a stabilizat ulterior.

Magazinele s-au blocat, oamenii s-au agresat

În Italia, Franța, Japonia și Statele Unite, interesul a fost atât de mare, încât unele magazine au fost depășite de numărul celor veniți să cumpere ceasul. În Milano au fost relatate incidente și îmbrânceli, iar în alte locuri, magazinele au fost închise pentru a calma situația.

Situații similare au fost semnalate și în Dubai, și în Regatul Unit, unde unele magazine Swatch nu au mai fost deschise, din motive de securitate, iar Swatch a fost nevoită să limiteze mulțimile și să le ceară clienților să nu blocheze magazinele.

Ce este Royal Pop și de ce a devenit atât de căutat

Royal Pop este un ceas de buzunar, un detaliu neobișnuit pentru piața actuală, unde ceasurile de mână domină aproape complet. Modelul este rezultatul colaborării dintre Swatch și Audemars Piguet și este prezentat ca o variantă accesibilă, colorată și pop a celebrului Royal Oak.

Royal Oak, lansat în 1972 și desenat de Gérald Genta, este unul dintre cele mai importante modele din istoria orologeriei moderne. Este recunoscut imediat după luneta octogonală, un element pe care Royal Pop îl preia într-o formă reinterpretată și mult mai accesibilă.

Noul ceas vine în mai multe variante de culoare și în două stiluri, Lepine și Savonnette. Carcasa este realizată din bioceramică, materialul folosit de Swatch și descris de companie ca o combinație între ceramică de calitate și material bio-bazat derivat din ulei de ricin.

Prețul a explodat pe piața neagră

În magazine, Royal Pop costă între aproximativ 385 și 400 de euro, în funcție de variantă. Pe internet însă, anunțurile de revânzare au apărut imediat, iar prețurile au depășit rapid 1.000 de euro.

Unii cumpărători nu au stat la coadă pentru a purta ceasul, ci pentru a-l revinde. Reuters scrie că seturile complete au fost listate pe platforme de resale la prețuri de peste 25.000 de dolari.

Pentru comparație, chiar și cel mai „ieftin” Royal Oak de la Audemars Piguet rămâne un ceas greu accesibil pentru publicul larg. De aceea, Royal Pop a fost văzut de mulți fani ca o șansă de a cumpăra un obiect cu ADN vizual de lux, dar la preț de Swatch.

Swatch încearcă să repete succesul MoonSwatch

Nu este prima dată când Swatch transformă o colaborare cu un brand de lux într-un fenomen global. În 2022, compania a lansat MoonSwatch, o reinterpretare pop a celebrului Omega Speedmaster Moonwatch. Atunci, oamenii au stat la cozi în mai multe țări, iar ceasurile au ajuns rapid la suprapreț pe piața de revânzare.

Royal Pop pare să ducă aceeași rețetă mai departe, dar cu o miză diferită. Omega face parte din Swatch Group, în timp ce Audemars Piguet este un brand independent și unul dintre cele mai puternice nume din orologeria elvețiană de lux.

Swatch a transmis pe platforma X că face tot posibilul pentru a acoperi cererea și că speră ca fanii colaborării să poată cumpăra în curând unul dintre aceste ceasuri.

