Evenimentul religios, desfășurat pe 12 mai, a fost inițiat direct de șeful Mitropoliei Perm, ca reacție la atacurile repetate care au vizat infrastructura industrială din regiune.

„O tradiție străveche” împotriva tehnologiei moderne

Reprezentanții Episcopiei de Perm au apărat demersul, argumentând că apelul la rânduielile bisericești în momente de criză militară este o practică istorică.

„Împrejmuirea sfintei moaște în jurul orașelor și satelor are loc în perioade de evenimente istorice complexe, tulburări sociale semnificative, epidemii și invazii străine. Istoria cunoaște multe cazuri în care, prin rugăciunile credincioșilor, Domnul și-a trimis mila și ajutorul, eliberându-i de invazia inamică”, a transmis serviciul de presă al eparhiei.

Rafinăria din Perm, scoasă complet din funcțiune

Scutul spiritual invocat de preoți vine pe fondul unor pagube economice majore. Cu doar câteva zile înainte, pe 8 mai, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lovit pentru a treia oară rafinăria de petrol Permnaftoorgsintez și o stație locală de pompare a țițeiului.

Atacuri anterioare asupra aceleiași zone fuseseră înregistrate pe 29 și 30 aprilie.

Conform unei analize publicate de agenția de presă Reuters, efectele ofensivei cu drone sunt severe. Rafinăria din Perm a oprit complet operațiunile de procesare în urma atacului din 7 mai și rămâne închisă.

DE asemenea, surse din industrie indică faptul că trei unități primare de distilare a țițeiului, alături de câteva unități secundare, au fost oprite de urgență din cauza avariilor.

Una dintre unitățile cheie, CDU-4, era deja nefuncțională încă din 30 aprilie, după ce fusese avariată în valul precedent de atacuri cu drone.

În timp ce armata ucraineană continuă să țintească infrastructura energetică critică a Rusiei, autoritățile regionale din Perm par dispuse să combine măsurile de securitate clasice cu apărarea bazată pe credință.

