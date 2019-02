Gigi Becali, război declarat internetului. „Îți mănâncă creierul”

„Ca să facă fotbal total, puştii ăştia trebuie să înţeleagă să lase telefonul mobil, whatsapp-urile. Nu poţi să faci fotbal total dacă stai pe telefon, pentru că îţi mănâncă creierul. În loc să faci total, te gândeşti la imaginile alea. Trebuie să doarmă între opt şi nouă ore pe zi şi în loc de pernă să pună mingea, ca să facă fotbal total. Dacă vrei să faci fotbal total, trebuie să te culci, să mănânci sănătos, să dormi cât trebuie, odihnă şi trebuie femei cumpătat”, a declarat Gigi Becali la ProX, conform click.ro.

„Vrei să fii fotbalist, ia-ţi telefon cu butoane. Dacă ai d-ăla cu digital, te uiţi pe Internet. Te uiţi pe Internet, nu mai joci fotbal total. Mă, copii, dacă vreţi fotbal total, lăsaţi telefonul, Internetul! Stau în cantonament şi toată ziua pi-pi-piu, pi-pi-piu, cu ochii pe telefon, pe Internet. Păi, dacă te uiţi pe Internet, îţi mănâncă creierul, te gândeşti cu creierul numai la ce ai văzut pe Internet şi nu mai poţi fotbal total şi nu mai faci 50 de milioane şi te duci în Arabia sau în Turcia sau în China. Numai Internet şi numai prostituţie, te gândeşti la femeile alea pe care le-ai văzut pe Internet şi nu mai poţi să joci fotbal total. Toată ziua Facebook-ul, să vadă ce a zis ăla, ce a zis ailaltă, ce a făcut ăla, ce-a făcut ailaltă, toată ziua pe Instagram, ce-a făcut ălă, viaţa lui ăla, unde s-a dus ăla, ce şi-a cumpărat ăla, ce şi-a cumpărat ălălaltul, toată ziua fac asta şi le mănâncă creierul”, a mai spus el.

Omul de afaceri a mărturisit că a renunțat la aplicația Whatsapp de cinci zile.

„Eu am scos whatsapp-ul. Mă încurca şi l-am închis. Şi am zis: de acum orice călugăr, preot care vrea să vorbească cu mine, dacă are whatsapp, îl blochez. Cine are whatsapp, îi dau blocaj, nu vorbesc cu el. Un călugăr a venit la mine şi i-am zis: Ai whatsapp? A zis da. Îl închizi? „Îl închid”. Dacă îl închizi rămâi cu mine frate, prieten. Nu îl închizi whatsapp-ul nu mai eşti cum mine frate, prieten. Eşti călugăr sau eşti regizor de film? Dacă eşti regizor, pleacă de la călugărie. Toată ziua filme, clipuri, clipuri. Ce-mi daţi mie clipuri religioase, mă? Eu învăţ religia de la Sfântul Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare şi Grigorie cel Mare Cuvântătorul de Dumnezeu. Orice chestie, îmi trimitea mie. Dacă nu te lepezi de whatsapp, cu Becali nu eşti prieten. Nu mai vreau telefon cu digital, vreau cu butoane să iau. De când am închis whatsapp-ul, de vreo cinci zile, mamă, ce bine, ce dorm liniştit, mamă, ce odihnit sunt, mamă, ce energie am! Mă înnebunea whatsapp-ul, pi-pi-piu, pi-pi-piu, pi-pi-piu, toată ziua whatsapp. Se găseşte telefon cu butoane”,a afirmat Gigi Becali.

