Golden Fighter Craiova, România vs. Surinam. Promotorul Alin Fălcușan vorbește despre cum a luat naștere această promoție și ce își dorește să realizeze pe viitor

Vineri, 20 octombrie, la Centrul Multifuncțional din Craiova se va disputa gala Golden Fighter, promoție condusă de Alin Fălcușan, un promotor care a avut ideea de a pune în scenă confruntări de acest gen, între sportivi din România și adversari de peste hotare, reuniți sub același steag național.

După o ediție pilot a Golden Fighter, a urmat gala în care România s-a confruntat cu China, iar acum, la Craiova, sportivii din țara noastră urmează să dueleze cu cei din Surinam, promotorul Alin Fălcușan dezvăluind pentru Libertatea cum a avut această idee, ce planuri de viitor are, cum vede kickboxingul din România pe plan internațional, dar și pe cine consideră cei mai buni luptători din România.

Alin, te pregătești pentru a doua gală Golden Fighter care va aduce în ring dueluri între luptători din două țări. Ce așteptări ai?

Personal, consider că este foarte important palmaresul României ca echipă și sper ca luptătorii din țara noastră să se impună. În al doilea rând, avem un meci pentru centura mondială WKU și ar fi foarte bine ca această centură să rămână în România și să fim singura promoție cu o centură WKU câștigată anul acesta și al doilea succes românesc de acest gen după cel al lui Bogdan Stoica, de anul trecut. Ca o a treia așteptare, vis-à-vis de public, pentru că ieșim pentru prima dată din Timișoara, ca promoție, cu o gală, vrem să arătam că suntem pregătiți să organizăm o gala oriunde în România.

Cum ți-a venit ideea acestui tip de confruntări?

Experiența vastă pe care o am mi-a arătat că e timpul pentru altceva, ceva care să conțină mult mai multă esență și nimic nu poate lega mai bine niște sportivi decât apartenența la același steag. Pentru că apartența sub culorile țării tale este mai importantă decat cea la un club. Sportivii luptă cu o onoare și mai mare, știind că dacă duc sarcina la bun sfârșit și își câștigă meciurile vor fi și mai apreciați, făcând acest lucru sub forma unei echipe care are tricolorul deasupra capului. Ideea mi-a venit ținând cont că întotdeauna un campionat de sine stătător reușește să scoată la iveală valorile adevprate, decât o simplă ediție a unei gale. Pe vremuri, circuitul K1 reușea să aibă campioni adevărați în urma turneelor de 8. Așa putem scoate mai mulți campioni români, într-un turneu mondial. Când am avut această idee, am fost și contactat de cineva din Olanda pentru o colaborare cu China și totul s-a potrivit ca o mănuță. Chinezii au venit în România și am pus proiectul în aplicare. Acum urmează confruntarea cu Surinam, vor mai fi intâlniri cu Olanda, Grecia și altele, surpriză.

Ce îți propui cu acest proiect? Unde speri să ajungi ca nivel? Care este obiectivul?

Proiectul presupune ca românii care câștigă în cadrul galelor Golden Figter să aibă uși deschise în organizația WKU și în celelalte promoții de nivel foarte ridicat. Ulterior intenționez să fac o piramidă de 8 români, iar câștigătorul din piramidă să lupte pentru o centură mondială. Ca să ajungă să lupte pentru o centură, sportivul trebuie să fie eligibil, nu să fie doar dorința promotorului.

Ce așteptări să aibă publicul de la gala de vineri?

În primul rând vreau să spun că îmi doresc să avem un public cu pretenții. Să ne critice, dacă este cazul, așa cum am cerut și celor de la Timișoara, la gala precedentă. Am educat pulicul în acest sens, să fie dur cu noi, când e cazul, pentru că suntem o promoție care se adresează celor ce urmăresc promoții de nivel înalt. Suntem pregătiți pentur publicul avizat, care este foarte pretențios. Ne dorim să avem publicul care nu este mulțumit de alte gale.

Unde ai plasa în acest moment kickboxingul din România ca valoare?

Valoarea kickboxingului din România pe plan internațional se poate discuta din perspectiva a două aspecte. Ca spectacol, ca show, suntem bine văzuți. Am beneficait de o expunere bună prin intermediul EuroSport. Ca valoare reală a luptătorilor ne clasăm pe un loc în care putem să fim challengeri cu orice școală de top din lume. Suntem văzuți de mulți egalii lor.

Care crezi că este cel mai bine cotat luptător român de K1 în acest moment?

Aș putea spune două nume și să invit publicul să fie atent mai departe la acestea. Andrei Stoica, deja binecunoscut publicului din România, este din punctul meu de vedere cel mai bine cotat luptător român în Europa. Spun în Europa pentru că activitatea sa a fost, în mare parte, în Europa, contra unor luptători tot din Europa.

Dacă depășim granițele Europei, pe plan mondial, cel mai bine cotat este Adrian Maxim și spun acest lucru pentru că este românul cu cele mai multe meciuri în Asia, în mod special în puternicile promoții din China, fiind pentru a treia oară campionul WLF (Wu Lin Feng), a căștigat și turneul Road to Glory, susținând un meci în SUA, despre a cărui decizie nu are sens să discutăm.

De altfel, la gala trecută, când am avut România vs, China, chinezii au pos condiția ca Maxim să lupte. Ca și popularitate Cătălin Moroșanu este numărul unu.

Cum decurge o zi de-a ta, cum te împarți între munca în sala, ca antrenor, și cea de birou, ca promotorul promoției Golden Fighter?

Fără a mă dedica, dacă aș sta să o iau doar ca pe o meserie, nu aș putea. Nu pot spune că merg la program de la ora X la ora Y și apoi să mă întorc acasă și să uit de probleme, intrând în programul familiei. Uneori trebuie sacrificată familia, alteori să o implici, dar cel mai important este să rămâi echilibrat, să păstrezi proporțiile, astfel încât să nu ai de suferit nici pe plan familial, nici pe plan profesional.

Am învâțat din viața de sportiv să împac cu succes viața de familie, activitatea de antrenor, apoi pe cea de organizator și promotor de gale de kickboxing.

Ce surprize pregătește Golden Fighter pe viitor fanilor K1 din România?

În primul rând vreau ca la fiecare ediție să le oferim surprize. Fiecare eveniment să fie ca atunci când citești o carte, o termini și își pare rău că nu a apărut încă următorul volum. Vreau să reușim să aducem în fața publicului luptători reali, puși în fața unor provocări reale, la nivel înalt. Îmi doresc ca publicul Golden Figter să devină precum fanii unei echipe de fotbal de nivelul lui Real Madrid sau Chelsea, să fie mândri că au reușit să prindă bilet la gală.