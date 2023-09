„A fost ceva uimitor”, a spus Van Voorhis după meci, pentru Washington Post. „Vreau să le arăt altor oameni că asta pot face femeile, să arăt că suntem forță! Este un moment mare. Am făcut imposibilul posibil și sunt încântată de asta”, a declarat jucătoarea, care a pășit pe teren în primul sfert al meciului.

History is made: Shenandoah safety #10 Haley Van Voorhis becomes the first female non-kicker to appear in a college football game at the NCAA or NAIA levels for #D3FB @SUhornetsFB.



The junior hurried the QB on the play: pic.twitter.com/0mW8K6WeDG