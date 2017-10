Horia Tecău a pierdut șocant la Tokyo. Pe Facebook, pariorii au luat foc: ”Sper să faci cancer la creier”!

Horia Tecău și partenerul lui, olandezul Jean Julien Rojer, proaspăt câștigători la US Open, au fost eliminați, astăzi, în sferturile de finală de la turneul de tenis ATP 500 de la Tokyo – Rakuten Japan Open Tennis (AICI, tabloul de dublu).

Erau favoriți 1 și s-au duelat cu doi necunoscuți, beneficiari de wild card. Adversarii, niponii Ben Mclachlan and Yasutaka Uchiyama, s-au impus cu 7-6 (2), 7-6 (3), într-o oră și 37 de minute, după ce Tecău și Rojer au condus cu 5-2 în primul set, iar la 5-4 au servit pentru a lua manșa inaugurală.

Imediat după terminarea jocului, pariorii au luat cu asalt un cont de Facebook atribuit sportivului din Constanța. Revoltat, utilizatorul ”Marko Markovic”, cu un cont fără fotografie la profil, a început să-i ”ureze” românului: ”Get Bain cancer and aids and die with family”.

Un altul, Vlado Bojic, s-a mărginit la ”hijo da puta”.

Tecău și Rojer aveau, la casele de pariuri, cota 1,2 la victorie, iar mulți pariori au luat cota cu două mâini, pe motiv că nu pot pierde meciul. Tecău nu este singurul caz de sportiv atacat de rețele sociale de cei pe care îi ”nenorocește” la pariuri.

Marius Copil a declarat pentru ”Libertatea” că a fost amenințat cu moartea, motiv pentru care și-a închis contul de Facebook. Recent, și-a deschis altul.

Și australianul Sam Groth a primit astfel de amenințări.