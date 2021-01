I se spune „Buldozerul”. Pivotul congolez Gauthier Mvumbi este cel mai greu jucător din istoria Mondialelor de handbal. Cât cântărește

În primul meci din grupa D, una dintre cele 8 serii a câte patru echipe, congolezii s-a înclinat în fața Argentinei, 22-28.

Prezența pivotului Gauthier Mvumbi Thierry, de la Dreux, club liliputan din Franța (National 2, liga a patra), nu a trecut neobservată.

Pivotul, supranumit „Gigantul” sau „Buldozerul”, a reușit patru goluri. Imaginile și filmulețele cu reușitele lui au devenit virale.

„Nu am crezut niciodată că voi trăi așa ceva. Vreau să profit la maximum, să mă distrez cât mai mult la acest Campionat Mondial”, a declarat cel care s-a dovedit destul de mobil, în ciuda gabaritului impresionant.

Gauthier Mvumbi Thierry, în acțiune. Foto: EPA

Apariția sa a născut întrebări despre cât cântărește. Site-ul oficial al Mondialului din Egipt notează că ar avea 1,79 metri și 89 de kilograme. Probabil e o greșeală. Chiar antrenorul său de la echipa de club, care e și selecționerul reprezentativei africane, a spus că Mvumbi are 2 metri și 130 de kilograme.

În acțiunea, în tricoul echipei de club.

Fără îndoială, congolezul e cel mai greu jucător din istoria Mondialelor de handbal. „Nu judecați o carte după copertă”, a comentat un fan la reușitele lui Mvumbi din primul meci. Pentru africani urmează duelul cu Danemarca, ultima campioană olimpică.

Dont judge a book by its cover. Gauthier Mvumbi with four goals against Argentina in the DRCs *debut* in the Handball World Championship. They led 14-13 at halftime! ?? https://t.co/Lh2y6pDzFD — smarterscout (@smarterscout) January 16, 2021

