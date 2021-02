Vezi AICI toată emisiunea.

„M-am apucat de antrenorat pentru că m-am grăbit să mă las de fotbal. Ar fi urmat mult mai multe sacrificii pe final de carieră. Să reușesc să-mi mențin greutatea optimă și să mai joc doi, trei ani. Mai puteam face lucrul acesta, însă, din păcate, m-am grăbit, nu am mai acceptat să joc la un nivel inferior față de cel cu care eram obișnuit”, a început Zicu discuția cu Ovidiu Ioanițoaia.

Zicu a jucat în carieră la cele mai importante echipe din București, Dinamo și Rapid, dar „câinii” i-au rămas în suflet: „Dinamo mi-a oferit aproape tot în fotbal. Și sunt recunoscător. Sunt suporterul acestei echipei oricând”. Chiar dacă a jucat la cele două, Ianis recunoaște că a avut oferte și de la FCSB, dar, din păcate pentru el, discuțiile nu s-au concretizat.

„Am avut discuții și cu Steaua. O dată au discutat domnul Giovanni cu domnul Gigi Becali, dar nu s-a materializat. Și am mai avut eu o dată cu MM Stoica, dar nu s-a concretizat. Odată ce-am jucat la Dinamo și la Rapid, probabil că, dacă lucrurile erau în regulă, jucam și la Steaua. Este un lucru bun să treci pe la toate echipele mari din fotbalul românesc”, a spus fostul atacant.

Nici n-a citit contractul cu Inter

Ianis Zicu a debutat în Liga 1, în 2001, la Dinamo. Și a bifat 26 de goluri și 112 meciuri în trei perioade diferite. Mijlocașul a petrecut și un sezon la Rapid, 2006/2007, când a marcat 12 goluri în 30 de meciuri. Pe când juca la Dinamo, Zicu a ajuns la Inter, în Italia.

„M-a sunat Victor Becali și mi-a zis: «Mâine la 4 ne vedem în aeroport!». «Unde plecăm?». «În Italia». Nu mi-a spus echipa, nu mi-a spus nimic… N-am dormit toată noaptea! Am plecat și am ajuns la Milano cu Victor Becali și cu Gică Popescu.

Am mers la birou, nici nu m-am uitat pe contract. Am semnat, fără să știu cât câștig sau cât durează. Domnul Victor mi-a zis doar «Semnează!». Eu am un respect pentru dânșii pentru că fără ei nu aș fi reușit. Au fost oamenii care m-au ajutat cel mai mult când eram mic. Acasă am văzut sumele din contract…”.

Nu m-am realizat la nivelul talentului meu! Cred că puteam mult mai mult și momentul pe care n-am putut să-l controlez a fost accidentarea de la partida cu Lazio, când am suferit o ruptură de ligamente și de cartilagiu la genunchi. A trebuit să stau doi ani în afara terenului Ianis Zicu, fost atacant:

Amenințat de Giovanni Becali

Ianis a povestit un episod inedit petrecut la Inter. „Eu din primii bani pe care i-am câștigat mi-am cumpărat patru mașini! Nu aveam casă, nu aveam apartament, nu aveam nimic în București. Toate mașinile unde să le las? Le-am lăsat la nea Victor în curte când plecam în Italia.

Mă sună Giovanni: «O să vin în Italia, rupi contractul și te întorci în România. Să câștigi cât câștigai înainte. Ai patru mașini la mine în curte! Nu ești profesionist». Avea dreptate… În loc să stau să mă antrenez și să fiu pregătit să reușesc în fotbalul de acolo, eu îmi doream să vin acasă pentru că eram mai cunoscut. Am fost mai mămos, îmi plăcea să fiu acasă cât mai mult timp! Îmi plăcea să stau în România”, a mai povestit Zicu la emisiune.

Citeşte şi:

Ce discuții purtau Nicolae și Elena Ceaușescu despre Tudor Gheorghe: „Nicule, tu vezi ce zice ăsta?!”. Cântecul cu care a enervat-o pe „Tovarășa”

Eduard Novak, noul ministru al sportului, „fură” de la vecini: „Am dat la tradus «Strategia sportului maghiar»!”

Amintiri cumplite din decembrie ’89: „Eram între două linii de tragere!”. Cum au fost rătăcite corpurile Ceaușeștilor

PARTENERI - GSP.RO Prins că s-a dopat la clinica soțului Andreei Berecleanu, fotbalistul de la Astra rupe tăcerea

HOROSCOP Horoscop 4 februarie 2021. Racii trebuie să țină cont de părerile apropiaților, fie ei rude sau prieteni

Știrileprotv.ro Cel mai mare producător mondial de automobile de lux își schimbă denumirea. Cum se va numi

Telekomsport VIDEO | Ce imagini a surprins angajatul unui hotel de lux, noaptea, în piscină

PUBLICITATE Viitorul începe azi (Publicitate)