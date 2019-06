Iată-l pe celălalt Keşeru! Detalii inedite din viața fotbalistului care a marcat o „dublă” pentru România cu Norvegia și ne ține în cărțile calificării la Euro 2020

Atacantul de 32 de ani al celor de la Ludogoreț a reușit să marcheze de două ori și să aducă un punct extrem de important reprezentativei noastre. Keșeru a fost declarat omul partidei de la Oslo și ne ține în cursa calificării după ce, la un moment dat, totul părea pierdut.

Claudiu este un jucător aparte, un atacant pur-sânge, un adevărat killer în fața porții. Poreclit „Bombariderul”, puțină lume îi știe tabieturile și lucrurile de care nu se desparte niciodată atunci când intră pe terenul de fotbal. „Fac terapie cu goluri! Îmi place să mă uit, înaintea unor meciuri importante, la anumite gesturi ale mele din alte partide, deoarece îmi dau o anumită siguranţă şi încerc mult mai uşor să le reproduc”, dezvăluie Keșeru.

Libertatea vă prezintă lucruri mai puțin știute despre fotbalistul care a ajuns la cinci goluri în actualele preliminarii și este golgeterul echipei naționale a României.

Brăţara magică cu îngeraş

Un obiect aparte de care nu se desparte niciodată Claudiu Keşeru este o brăţară cu un îngeraş. Jucătorul nu intră pe teren, la nici un meci, fără să o poarte pe încheietura mâinii drepte. Şi pentru că n-ar putea să evolueze cu ea la vedere, înainte de a ieşi pe gazon, îşi aplică peste respectiva brăţară o faşă, tocmai pentru ca arbitrul să n-aibă nimic împotrivă. Aşa a jucat și în meciul de vineri seară din Norvegia. Pe siteuri descrierea produsului sună aşa: „Îngeraşul este un simbol al protecţiei, ce aduce cu el speranţă, bunătate, puritate şi consolare. Se spune că fiecare om are un înger păzitor pe care îl primeşte la naştere, un îngeraş care este gata oricând să ne ajute atunci când îi cerem asta. Îngeraşul este un simbol al spiritualităţii şi credinţei, semnificând relaţia cu Dumnezeu. De asemenea, îngerul reprezintă călăuzire şi protecţie spirituală”.

Tatuaj în memoria tatălui

„Pentru tata” e mesajul, scris cu litere chinezești, pe care Keșeru a ales să și-l facă pe antebrațul drept, pentru a-i aduce mereu aminte de părintele său. Alegerea lui a venit după un moment extrem de dificil pe care l-a avut în trecut atunci când nu împlinise 20 de ani. În toamna lui 2006, tatăl său a decedat la doar 42 de ani, lucru care l-a marcat pe atacant. „Îmi doream să vadă și tata majoritatea golurilor pe care le-am reuşit. Oricum le vede, dar aş fi vrut să-i văd reacţia… Când ajung acasă, simt nevoia să-i văd mândria pe chip. E ceea ce-mi lipseşte uneori, când ajung la Oradea, deși era critic cu mine. Indiferent cât de bine jucam sau nu. Asta am luat-o de la el: cu mine sunt destul de critic în analiză!”, spune atacantul.

Atacantul cu limba scoasă

Indiferent de tricoul în care joacă, Keșeru are aceeași mimică, una surprinzătoare! Atacantul apare aproape în toate cadrele cu limba scoasă. Indiferent că e în duel cu adversarul, că aleargă după minge, că trage din lovitură liberă, că e culcat la pământ sau e la antrenament, fostul fotbalist din Ligue 1 are limba scoasă și este un tic al său. „La prima acţiune de selecţie la FC Bihor a fost refuzat pe motiv că scotea limba, de părea că se sufocă, după doar vreo două sprinturi! Ulterior, am observat că ăsta e ticul lui, să alerge cu limba scoasă!”, dezvăluie un prieten al lui Claudiu.

ZECE ÎNTREBĂRI SCURTE CU KEȘERU

1. Ce faci prima dată când te trezești dimineața?

– Mă uit la telefon să văd ora și să-mi verific mesajele.

2. Cărei personalităţi i-ai cere un autograf?

– Robert de Niro! Chiar aș sta la o cafea cu el. Mi se pare o persoană foarte interesantă.

3. Ce personaj istoric ai remarca?

– Ştefan cel Mare. El e cel care a păstrat teritoriul țării după bătăliile cu turcii și alte armate care au încercat să ne cucerească țara.

4. Ce colecționezi?

– Să zicem ceasuri. Dar nu dau bani mulți pe ele.

5. La ce alte sporturi te uiţi?

– Uneori mă uit la tenis. Mai ales la Federer, îmi place precizia. Handbalul e un sport care se aseamănă mult, ca joc colectiv, cu fotbalul, îmi place.

6. Ce filme vezi şi ce muzică asculţi?

– Îmi plac filmele de acțiune. Ca muzică, ascult house tecktonik, dar dacă apare o melodie frumoasă din alt stil, o ascult.

7. Ce cântăreț ai chema la o petrecere privată?

– Smiley.

8. Cu cine îți place să-ți bei cafeaua?

– Cu soția mea, Laura.

9. Dacă ai alege un antrenor român reprezentantiv, cine ar fi?

– Mircea Lucescu.

10. Cine e Hagi din ziua de azi?

– Hagi e unic!