Malinin e singurul patinator care a reuşit un cvadruplu Axel în competiţie, dar nu încercase niciodată acest lucru într-un program scurt, unde este mai riscant deoarece există o marjă de eroare mai mică.

Axelul cvadruplu este considerat cea mai dificilă săritură din acest sport, deoarece are patru rotaţii şi jumătate.

‼️ ANOTHER HISTORIC FIRST ‼️



Ilia Malinin made history once again as the first to land a quad Axel in the short program ??#GPFigure x @ISU_Figure pic.twitter.com/jqkOOSJYjd