Blocul din Reșița în care s-a născut fotbalistul român devenit acum antrenor.

Dacă e să să ne luăm după pozele cu Cristi copilaș, mai degrabă micuțul Chivu ar fi vrut să ajungă… cântăreț de muzică populară.

Mai târziu, Chivu avea să cânte la vioară…

Pe 31 martie 1998, tatăl lui, Mircea Chivu, fost fotbalist şi antrenor la CSM Reșita, a murit după o lungă suferință, la numai 44 de ani.

După numai o zi, adolescentul de 18 ani neîmpliniți a jucat în partida CSM Reșița – Ceahlăul 5-1 și a reușit să și marcheze, din penalty, în minutul 44.

În 2010, la 3 zile după ce câștigase Liga Campionilor cu Inter Milană, Cristi, a venit în Valea Domanului, la dezvelirea bustului cu chipul tatălui său.

Cristi nu şi-a găsit niciodată un alt model decât tatăl său. El este şi va rămâne pentru totdeauna singurul lui exemplu de viaţă – Mariana Chivu, mama lui Cristi Chivu, în 2010

Bustul de la arena care poartă numele lui Mircea Chivu a fost renovat recent, „din respect pentru trecut și pentru cei care au construit fotbalul reșițean”.

Chivu a jucat pentru CSM Reșița în sezoanele 1996-1997 și 1997-1998, reușind 2 goluri în 24 de meciuri, ca fundaș, apoi la Universitatea Craiova (în sezoanele 1998-1999 şi 1999-2000 și a marcat de 3 ori în 34 de meciuri).

După Ajax, în septembrie 2003, Chivu s-a transferat la AS Roma. A realizat o ședință foto în orașul capitolin.

Pe 6 ianuarie 2010, Chivu s-a accidentat grav într-un meci din campionatul Italiei, contra lui Chievo Verona. În urma unui contact cu Sergio Pellissier, Chivu a fost scos pe targă şi apoi a fost operat din cauza unei fracturi craniene. El a revenit pe teren pe 24 martie 2010, fiind însă obligat să poarte o cască de protecţie.

Momentul în care s-a dat cap în cap cu Pellissier

După ce a cucerit Liga Campionilor cu Inter, Cristi a sărbătorit înfășurat în tricolor.

Unul dintre pilonii pe care s-a clădit cariera lui Chivu este soția lui, Adelina. Ei au două ficee, Natalia (16 ani) și Anastasia (14 ani).

Imaginea în care Adelina Chivu apare îmbrăcată în polițistă, iar Cristi Chivu este „în zeghe” (prizonier) a fost realizată în cadrul unei petreceri tematice, cu mulți ani în urmă.

Adelina, fostă prezentatoare de știri sportive, și Cristi s-au căsătorit în 2008

