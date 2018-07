VIDEO, AICI

Foștii mari fotbaliști Ilie Balaci și Nicolae Ungureanu și-au înjurat cu patos echipele la care au jucat spre finalul carierei. Cei doi, dar și Nicolae Negrilă, au fost filmați la un chef când strigau din toți rărunchii împotriva celor de la Dinamo (unde a jucat Balaci), Steaua și Rapid (unde a evoluat nae Ungureanu).

Imagini șocante! Balaci și Ungureanu au înjurat pe Dinamo și pe Steaua

„Ale, ale, aleo, toți oltenii strigă m**e Dinamo. Am fost în «B», suntem în «A», să dăm la m**e lui Steaua, și lui Dinamo, și lui Rapid, că-i desființat, a murit', sunt unele dintre versurile cântate de foștii fotbaliști.

Nicolae Ungureanu a jucat la Steaua între 1987 și 1992, timp în care a bifat 136 de apariții în campionat și 10 goluri, cucerind două titluri și două Cupe ale României.

„Roșu' și- continuat cariera la Rapid, unde, în sezonul 1992-1993, a bifat 17 meciuri și 2 goluri.

Ilie Balaci a jucat la Dinamo în perioada 1986 – 1988, timp în care a jucat 36 de meciuri și a izbutit 1 gol.

„Cine nu sare e javră împuțită' și „Suntem cei mai buni printre români, suntem olteni și întotdeaua vom striga, m**e Steaua', au fost alte refrene vulgare cântate la petrecere.

Recent, și doi foști dinamoviști, Florin Prunea și Ionel Augustin, s-au umplut de penibil, după ce și-au înjurat rivala.

