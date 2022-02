Interviu cu Ladislau Bölöni, aproape de împlinirea vârstei de 69 de ani, despre adevăratul „acasă” și un sfat important pentru români

Ladislau Bölöni rămâne un personaj aparte și ține să demonstreze de fiecare dată, printre altele, că vârsta este doar un număr. La aproape 69 de ani, pe care îi va împlini peste nicio lună, mai exact pe 11 martie, fostul mare fotbalist și actualul antrenor este în continuă mișcare. Nu are liniște!

Pe lângă chestiile curente, chiar dacă acum este liber de contract, după ce s-a despărțit de Panathinaikos Atena și nu a ajuns la un acord cu FRF pentru a prelua frâiele echipei naționale, din nou, Loți Bölöni continuă să facă jogging. Oriunde, în orice condiții, aproximativ o oră pe zi!

Într-un interviu acordat Libertatea, monsieur Laszlo Bölöni – așa cum este recunoscut și apelat în Franța, lângă Nisa, acolo unde trăiește practic cu familia – a povestit cum a regăsit România natală, cu ocazia săptămânilor petrecute fie la Târgu Mureș, fie la București.

„Acasă” rămâne Târgu Mureș, și după atâția ani de peregrinări pe întregul mapamond, cu proprietăți pe Coasta de Azur sau la Budapesta.

Liberttatea: – Domnule Bölöni , cum ați regăsit România, în condițiile în care, de data aceasta, ați stat mai mult?Ladislau Bölöni : – Am stat acasă, menționez acasă, fiindcă așa va rămâne mereu Târgu Mureș. La București, am stat mai puțin timp. România… Mă feresc să dau verdicte, nu pot a-mi permite să vorbesc despre realizări, fiindcă n-am umblat suficient. Dar, așa cum lumea avansează, și România, se simte asta, merge înainte.

– Oamenii?

– Au rămas aceeași, chiar cred că respectul lor pentru mine a existat tot timpul și respectul rămâne unul reciproc. Oamenii nu m-au refuzat, am fost primit cu simpatie oriunde, a rămas aceeași relație afectivă, frumoasă.

Acum 20 de ani, Bölöni era antrenorul naționalei României

De la plăcerile culinare la jogging-ul tradițional

– Ați regăsit undeva gustul copilăriei, al tinereții?

– Au fost prea mult probleme ca să visezi… Nu era nici momentul potrivit. Dar, dacă m-aș referi la mâncare, de exemplu, pot spune că Târgu Mureș și-a păstrat și aici parfumul de ”acasă”. Există un restaurant, „Csarda lui Loți”, nicio treabă cu mine (râde), e doar o întâmplare de nume, unde am regăsit plăcerea de a revedea și de a întâlni oameni interesanți, am simțit și bunătatea gustărilor tradiționale.

– Ce-ați degustat?

– Cârnați, pateu de ficat, preparat la ei acolo, apoi, cum se spune, jumări. Cu ceva mai multă varză murată. (râde) V-am făcut poftă?

– După aceste preparate, probabil, a trebuit să faceți sport mai mult. Apropo, vă mai țineți de jogging?

– Clar! O oră pe zi.

– Și mai aveți tragere de inimă să faceți sport?

– E greu de pornit. Dar pornesc. Mi-ar plăcea tenis, mai degrabă, dar pentru asta e nevoie mereu de doi, de teren, trebuie să te organizezi la ora exactă. Alergatul îți oferă un avantaj și posibilitatea de a-l face oriunde. Mi-ar plăcea mai mult tenisul, sau schiul, decât să o iau razna, să alerg pe coclauri. Dar la Târgu Mureș am avut și prieteni alături, veneau cu mine la alergare, am creat un adevărat grup.

„Am prins o zăpadă ca-n visuri”

– Ce v-a plăcut acasă?

– Mi-a plăcut Târgu Mureș iarna. Am prins o zăpadă ca-n visuri! Am avut posibilitatea de a traversa Carpații de două ori, dus-întors, când mă apropiam de Sighișoara ningea, apoi la Târgu Mureș chiar a fost superb. Am petrecut acolo aproape trei săptămâni, foarte frumos. Și mergeam în pădurea albă și făceam alergări.

– Ce reprezintă „acasă” pentru Ladislau Bölöni?

– Este acel loc special, interesant, care-ți dă liniște. Târgu Mureș pentru mine. Regăsești anumite lucruri și, totodată, găsești altele noi. România e Târgu Mureș, pentru mine, nu București, cu toate că am trăit mult timp și în Capitală, am amintiri, prieteni, un fost club extraordinar.

– Și cum ați regăsit urbea, zona?

– Oamenii se mișcă, e bine, orașul începe din nou să miște mai mult. Marea problemă rămâne pe partea sportivă, rămâne ceva greu de rezolvat.

„Poate sunt eu dezmierdat de TGV-ul francez”

– Avem la Libertatea o colecție de interviuri în care străinii povestesc despre traiul lor în România. Apreciază țara, oamenii, dar când vine vorba de lucruri pe care nu le suportă sunt lipsa autostrăzilor și calitatea drumurile, traficul. Ce părere aveți după ce-ați văzut pe propria piele?

– Drumurile… Este adevărat. Dacă vorbim de așa ceva, nu trebuie să fiu acela care să arate cu degetul. Alții, aflați în funcții importante, ar trebui să se simtă, să facă lucrurile să se miște spre direcția bună. Am încercat să găsesc soluții.



– Adică?

– Poate că am avut și noroc, circulația a fost ușoară, la anumite ore. M-am folosit și de tren la revenirea la Târgu Mureș. Mi s-a părut că am făcut cam mult, deși ca număr de stații nu au fost multe, Ploiești, Sinaia, Azuga, Predeal, Brașov și Sighișoara, nu am avut multe stopuri. Parcă ar trebui să meargă puțin mai repede. Sau poate sunt eu prea dezmierdat de TGV-ul francez. Dar a fost bine, am apucat să văd câteva dintre frumusețile naturale ale țării, m-am mai conversat cu oamenii. Ne-am regăsit unii pe alții, oameni simpli, cu satisfacție.

Acum 17 ani, când o antrena pe Rennes (Franța). Foto: Hepta

„Să păstrăm valorile vechi”

– Ce mesaj aveți pentru români, acum după ce i-ați revăzut?

– Un singur mesaj din care derivă mai multe idei. Să păstrăm valorile vechi!

– Puteți dezvolta?

– Să ne găsim timp să ne oprim o secundă, două, trei, să ne gândim la ceea ce facem, în ce direcție ne îndreptăm, ce am dori să realizăm în relațiile interumane. Să apreciem valorile adevărate, nu cele efemere. Să ne oprim din această alergare teribilă. Să dăm timp, să nu pierdem valorile umane, pe care le-am avut parcă mai mult în anii care au fost.

– Este un detaliu la nivelul întregii Europe, nu credeți?

– Evident. Observ și în Franța, peste tot pe unde mă duc. Relațiile erau mai strânse, fără un interes neapărat, ne legau niște sentimente mai curate, mai fără interes.

„Nu va fi război”

– Cum este Ladislau Bölöni la 68, aproape 69 de ani?

– Eu sunt conservator, încerc să rămân cu picioarele pe pământ, să mă opresc o secundă, ca să nu pierd niște valori de care m-am folosit și care m-au ajutat în activitatea mea.

2009, pe banca lui Standard Liege Foto: EPA

– Cum vă împăcați cu tot ceea ce este de ultimă generație în prezent?

– E o schimbare deosebită cu internetul, cu telefoanele astea cât mai mobile, care au ajunse adevărate calculatoare, care îți deschid lumea în fața ta, ai tendința să dai o mare importanță lor și să uiți de ceea ce contează, despre valori pe care ne bazam. Dar atenție! Ar fi o greșeală să considerăm că nu sunt utile, eu spun să nu pierdem anumite valori. Uite, vorbeam cu un prieten de pe strada mea. Îmi zicea: „Tineretul de azi nu mai citește o carte, nu știe ce înseamnă religia și nu cunoaște dragostea”. Dacă doar puțin din ceea ce spunea este adevărat, e grav tare! Atunci să ne oprim și să gândim! Cine are cap… Sunt anumite valori care sunt în pericol și ne pun în pericol, dacă le pierdem.

– Vă este teamă de un posibil război…

– Nuuu! Nu o să fie război! Niciunul. Ar face lucruri urâte și oamenii, inclusiv cei de sus, sunt conștienți de distrugerile care ar fi. În ceea ce privește situația de acum, sunt pârghii politice pe care fiecare încearcă să le mânuiască în așa fel încât să-și atragă cât mai multe avantaje.

Alături de un alt mare antrenor, Emeric Ienei Foto: EPA

Cariera lui Ladislau Bölöni în cifre ca fotbalist

– A fost desemnat de două ori fotbalistul român al anului, 1977 și 1983, ca fotbalist la ASA Târgu Mureș.

– Al 4-lea în topul jucătorilor cu cele mai multe meciuri în Divizia A, 484 în dreptul fostului mijlocaș.

– A adunat 102 selecții în echipa națională a României, al 5-lea cel mai selecționat tricolor, cu 23 de goluri.

– A cucerit cu Steaua Cupa Campionilor Europeni (1986) și Supercupa Europei (1987), plus alte trei campionate și două Cupa României.

– Decorat de președintele României, Traian Băsescu, în 2008, cu Ordinul ”Meritul Sportiv” clasa a II-a, pentru rolul său în câștigarea finalei CCE din 1986.

Ca antrenor

– A debutat în 1994 în cariera de antrenor la Nancy, pe care a promovat-o în 1996 în Ligue 1. A retrogradat, apoi i-a promovat pe cei de la Nancy din nou în 1998.

– În 2000 este numit selecționer al României, unde a adunat 6 victorii în 10 meciuri, un egal și trei eșecuri.

– În vara 2001, a lăsat naționala pentru Sporting Lisabona. În primul sezon, a cucerit eventul cu „leii verzi”, apoi în 2003 Supercupa. I-a lansat la prima echipă pe Cristiano Ronaldo și Quaresma.

– În 2003, s-a întors în Franța, la Rennes, unde a strâns trei sezoane: locul 9, locul 4 – Cupa UEFA, locul 7.

– În 2006, a semnat cu Monaco, dar aici a rezistat doar trei luni.

– În sezonul 2007-2008, a antrenat în Emiratele Arabe Unite, la Al-Jazeera. A câștigat Cupa Campionilor Golfului.

– În vara 2008, preia Standard Liege, câștigă în primul sezon campionatul și Supercupa Belgiei, iar în 2009 este aureolat drept cel mai bun antrenor din Belgia.

– În mai 2009, revine în Emirate, la Al Wahda, pentru patru luni.

– În iarna lui 2011, Ladislau Bölöni semnează cu Lens, unde rezistă doar patru luni, nu reușește s-o salveze de la retrogradare.

– În ediția 2011/2012 este la PAOK Salonic, cu care încheie pe locul 4, și face furori în Europa League, înving Tottenham în deplasare.

– În vara lui 2012, Ladislau Bölöni semnează cu Al Khor din Emiratele Arabe Unite, trei sezoane (locurile 7, 11 și 10).

– În sezonul 2015/2016 ajunge în Arabia Saudită, la Al-Ittihdad, pentru patru luni.

– Între 2015 – 2017 a făcut o pauză în antrenorat. În vara 2017, a semnat cu Antwerp, cel mai vechi club din Belgia, a stat acolo trei sezoane: de două ori locul 6, ultima dată locul 4, ducând clubul în cupele europene.

– În august-septembrie 2020, a fost la Gent.

– În ediția 2020-2021 a fost la Panathinaikos, cu care a încheiat pe locul 5.

Foto: Agerpres

