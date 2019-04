Libertatea: Care este explicația rezultatelor modeste obținute de tine la ultimele Europene?

Marian Drăgulescu: O pregătire inconstantă, provocată de o accidentare la tendonul lui Ahile de la piciorul stâng. Am fost în imposibilitatea de a forța și repeta cât îmi doream.

Vârsta nu și-a spus cuvântul?

Nu. Încă mă simt în formă și capabil să fac față la nivel înalt.

Te-a afectat faptul că nu ai prins nici măcar finala la aparate unde altă dată dominai concursul?

Dimpotrivă, mă ambiționează și mai mult. Știu că încă pot concura la un nivel înalt, dar pentru exersarea chestiilor de finețe, pentru ultimele ajustări ale unui exercițiu am nevoie să fiu sănătos. Accidentarea ce care ți-am vorbit nu mi-a permis să fac asta. De aceea am ratat, atât la sol, cât și la sărituri. La sol, de exemplu, am avut aceeași notă de plecare ca cel care a câștigat medalia de aur, 6.2 (n.r. – rusul Artur Dalaloyan, notă finală 15.100), dar nu am făcut un exercițiu foarte curat și din această cauză am ratat finala.

Care este următorul tău obiectiv?

Calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, pe care o voi putea obține în octombrie, la Campionatele Mondiale (n.r. – 4-13 octombrie, Stuttgart).

Ce șanse de reușită îți dai, în acest moment?

Dacă nu voi mai avea accidentări, am șanse mari.

Un titlu olimpic este marele tău vis. Dacă nu ți-l vei îndeplini la anul, iei în calcul să continui și după 2020?

În nici un caz. Olimpiada de la Tokyo este ultima competiție la care voi participa.

Care crezi că sunt cauzele regresului înregistrat în ultimii ani de gimnastica românească?

Cred că ar fi mai indicat să-i întrebi pe antrenori sau pe cei din conducerea federației. Ei trebuie să răspundă, ei știu dacă au luat cele mai bune decizii. Eu prefer să vorbesc doar despre mine.

Câteva lucruri demne de știut

* Marian Drăgulescu are câte 4 titluri mondiale la sol și sărituri, respectiv 4 titluri europene la sol și 3 titluri continentale la sărituri)

* cea mai bună clasare obținută de delegația României la CE 2019 a fost locul 4 (Denisa Golgotă, la sol)

* locul 20 (Robert Ghiuzgan, la sărituri) a fost cea mai bună clasare românească la masculin

* competiția de la Szczecin a fost primul European din ultimii 46 de ani în care gimnastele noastre nu au obținut nici o clasare pe podium

