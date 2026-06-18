Regulile includ interdicții și asupra comportamentelor precum fumatul, gesturile ofensatoare și jocurile de noroc ilegale.

Lista obiectelor interzise în stadioane este deja lungă: arme, droguri, spray-uri, materiale radioactive, dar și articole mai puțin periculoase, precum hârtia igienică sau baloanele.

Dimensiunile steagurilor sunt, de asemenea, strict reglementate, iar organizatorii folosesc panouri pentru verificarea acestora la intrare.

În plus, FIFA a introdus reguli stricte privind comportamentul. La meciul Argentina-Algeria (3-0) din Kansas City, spectatorii au fost avertizați prin mesaje repetate să evite „comportamentele nepotrivite”.

Săruturile prelungite sunt incluse în categoria gesturilor de afecțiune nepermise, deși săruturile scurte sunt tolerate.

Formularea vagă permite agenților de securitate să intervină după bunul plac.

În SUA, codurile de conduită pentru fanii sportului nu sunt neobișnuite, dar interzicerea sărutului a atras atenția datorită popularității „Kiss Cam” în ligile sportive americane.

Deși până acum nu s-au raportat incidente cu spectatori sancționați pentru sărut, mulți consideră regula excesivă și dificil de aplicat. FIFA nu a răspuns solicitărilor de clarificare trimise.

Suntem aici să susținem echipele noastre și să ne bucurăm. Este absurd să nu putem exprima afecțiunea.

În schimb, alții susțin că măsura ar putea preveni situații incomode pentru alți spectatori.

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